Ливийская победа Трампа. Как маршал Хафтар переиграл Путина

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Если Хафтар сумеет стабилизировать страну, то Трамп запишет себе это в актив - вот, мол, - он завершил войну Обамы, причем без единого американского выстрела.

Похоже, части ливийской политической элиты надоел как "процесс переговоров в Палермо", очередной международный аналог нашего "Минского процесса", ключевыми бенефициарами которого являются чиновники ООН из Миссии ООН по поддержке в Ливии, так и ненадежная Россия, ставшая заигрывать с сыном Каддафи Саифом аль-Исламом.

Два - слишком много

Чудесным образом выживший в прошлом году маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), когда-то любимец, а затем злейший враг Муаммара Каддафи, фактически вынужденный стать в силу этого агентом ЦРУ, начал наступление на столицу страны Триполи, где размещается получившее международное признание Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем.

Оно контролирует запад страны и пока что - Триполи. ПНС поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар. По мнению контролирующего большую часть страны главнокомандующего Ливийской национальной армией, правительство оказалось в заложниках у террористических банд (вероятно, он имеет в виду верные Сарраджу вооруженные формирования). Сам маршал формально защищает избранную в 2014 году палату представителей Ливии, известную как "правительство в Тобруке", контролирующую восток и часть юга страны и поддерживаемую ОАЭ и Египтом, а недавно и Россией.

По-видимому, в отношениях правителя восточной Ливии и Кремля "что-то пошло не так". И похоже, это "что-то" - флирт с младшим Каддафи Саифом аль-Исламом как потенциально более послушным кандидатом в президенты на выборах, которые как бы должны состояться весной. Правда, учитывая многолетний раскол страны, эти выборы слишком уж напоминали фантазии секретариата ООН и разнообразных европейских миротворцев. Причем поддержка правительства в Триполи неуклонно снижалась в последние годы - по сути, оно держится на международной гуманитарной помощи и части ополченцев, воюющих в "войне всех против всех" еще со времен свержения Каддафи.

Так что теперь Хафтар намерен "защитить правительство в Триполи". Чтобы, разумеется, провести демократические и открытые выборы на всей территории Ливии. И уже весьма динамично приступил к выполнению этой задачи. Тем более что на середину апреля назначен очередной раунд мирных переговоров под эгидой ООН об урегулировании ситуации в Ливии - потому нужно поспешить, чтобы сделать этот раунд последним. Всего за сутки продвижения к столице войска Хафтара (в основном передвигающиеся на пикапах) поставили под контроль четыре города - причем три из них сдались сами, в то время как лояльные Правительству национального согласия отряды, похоже, оставляют позиции даже в пригородах столицы.

И здесь надо подчеркнуть: в отличие от "правительства в Триполи", у "правительства в Тобруке" есть свои финансовые ресурсы. ЛНА долгое время контролировала практически всю восточную часть Ливии, выдворив оттуда боевиков, среди которых были экстремисты из террористических группировок, и установив контроль над побережьем залива Сирт, где расположены основные наливные экспортные терминалы. С середины января ЛНА проводила масштабную операцию на юго-западе страны против окопавшихся там радикалов, формирований чадской оппозиции, контрабандистов и криминальных банд. К марту подразделения ВС вошли и закрепились в главных городах этого региона, а также на расположенных там нефтяных месторождениях, в том числе крупнейшем Эш-Шарара.

Иными словами, противник у Хафтара остался только один - в Триполи. И правда - ассамблея есть, армия есть, а правительства нет. Неудивительно, что маршал захотел исправить эту диспропорцию. И считается, что за рубежом - особенно встревожены в Великобритании, которая на пару с Францией довольно интенсивно участвовала в выполнении интернационального долга по свержению обезумевшего Муаммара - о таком развитии событий подозревали. Но вот сделать ничего не могут - разве что усовестить Хафтара "глубокой обеспокоенностью".

По заветам Муаммара Каддафи

Впрочем, на отражение наступления ЛНА выдвинулись группировки из расположенной в 200 км восточнее столицы Мисураты. Это экс-ополченцы, формирующие силы так называемого "Центрального щита" и сыгравшие немалую роль в свержении режима Муамара Каддафи. Но вот будут ли они в реальности поддерживать ПНС - неясно. Как отмечают региональные наблюдатели, по сути только эта сила может оказать серьезное сопротивление хафтаровцам, поскольку имеет в своем распоряжении тяжелые вооружения, в том числе танки, мобильные ракетные установки и даже боевую авиацию.

Примечательно, что с началом наступления Хафтара появилась и информация о том, что ряд министров ПНС и члены возглавляемого Сараджем Президентского совета покинули ливийскую столицу и направились в Тунис. Утверждается, что город покинул и глава Центробанка в Триполи ас-Садик аль-Кабир.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет, а подобные тезисы всегда вбрасываются при переворотах. Тунис когда-то входил с Ливией в одно государство, поэтому считается "не совсем заграницей" (впрочем, в средневековье - все это один пиратский край). Именно там долго прятался Саиф-аль-Ислам Каддафи и, в отличие от других функционеров режима, Тунис его не выдавал.

Вряд ли, конечно, члены ПНС горят желанием встретиться с Каддафи - причем как в прямом, так и переносном смысле. Считается, что у Хафтара недостаточно сил, чтобы заблокировать Триполи или взять столицу одним ударом, но эти сведения могут быть устаревшими. И хотя ранее Саррадж санкционировал применение авиации, вряд ли его правительство удержится без иностранного вмешательства - но от Ливии все давно устали.

Поэтому официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции в Бенгази дал понять, что наступление продолжится, несмотря ни на что. Говоря об Общенациональной конференции в Гадамесе, которая должна была предварить переговоры, а затем и выборы, аль-Мисмари выразил уверенность, что вооруженные группировки "не позволят провести выборы и не допустят каких-либо политических решений". По его словам, ливийская армия поддерживает эту конференцию и сделает все, чтобы она состоялась, а война с террором не противоречит политическому процессу.

По-видимому, конференция будет проходить под охраной ЛНА. Помимо этого, аль-Мисмари выразил уверенность, что международное сообщество поддержит ее, поскольку "устало от хаоса вооруженных групп, контролирующих Триполи". Пока что "международное сообщество" призывает не допустить кровопролития - вероятно, по этому поводу будет организован какой-нибудь флэшмоб в здании ООН в Нью-Йорке или семинар по непротивлению злу насилием.

К деэскалации напряженности в совместном коммюнике призвали США, Франция, Италия, Великобритания, а также ОАЭ, предупредив, что "военные действия и угрозы односторонних шагов могут вернуть страну в состояние хаоса". Лондон потребовал созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Ливии, которое, как предполагается, пройдет в пятницу в закрытом режиме. После начала наступления генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить вооруженную эскалацию, указав, что организация продолжает прилагать усилия, чтобы "успокоить ситуацию". Похоже, в этом отношении его желания совпадают с целями фельдмаршала Хафтара - тот тоже намерен "успокоить ситуацию", и желательно - навсегда.

Обращение Хафтара выдает в нем стилистического последователя его бывшего вождя Муаммара. "Сегодня мы завершаем наше триумфальное шествие, путь борьбы и сражений, сегодня мы откликнулись на призыв народа в нашей дорогой столице, как и обещали, - сказал фельдмаршал Халифа Хафтар в аудиозаписи, которая разошлась по арабским каналам. - Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране, - пробил час, и пришло время, чтобы войти в столицу".

Согласитесь, это звучит весомее, нежели призывы ООН и совместные коммюнике стран, за столько лет оказавшихся неспособными навести порядок в Ливии.

Просчет Кремля?

И все же, насколько серьезны связи маршала Хафтара с Россией? В прошлом он неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. И вроде бы получил согласие РФ вооружить его подразделения, а также на поставку оружия на сумму в $2 млрд долларов в обмен на две военные базы. Правда, эта сумма выглядит фантастической для нынешней разоренной Ливии - впрочем, за несколько лет ее можно было насобирать, контролируя блокпосты, в особенности те, которые стоят на дорогах к терминалам по погрузке нефти. В прошлом боевые действия между разорвавшими Ливию полевыми командирами в основном велись вокруг подобных объектов. Но скорее всего, это просто некая условная стоимость вооружений (на которых, как водится, не могли не "спилить" и сами россияне). Хотя ЛНА и впрямь контролирует наливные терминалы и крупнейшее месторождение нефти, но до приведения этой инфраструктуры в удобоваримый вид еще далеко.

В то же время в октябре 2018 года издание Bellingcat и британская разведка выяснили, что Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие Ливийской национальной армии. Также сообщалось, что Хафтара поддерживают сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В частности, говорилось, что ЧВК Вагнера поставляет ЛНА Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Эту поддержку связывали с расширением Москвой своего присутствия в Африке, но скорее всего это просто коммерция, причем, как известно, Пригожин курирует только одну группировку в российском Минобороны, которое окончательно утонуло в коррупции из-за российских интервенций на Донбасс и в Сирию. Нельзя, конечно, исключить и нефтяной интерес РФ, но вряд ли Хафтар (или кто-нибудь другой) позволит сокращать добычу в угоду внешним игрокам, в то время как разрушенной Ливии деньги необходимы как воздух. Поэтому нефтяная тема в ливийском сюжете для России скорее второстепенна.

При этом теперь неясно, в каком состоянии находятся отношения между Тобруком и Москвой. Халифа Хафтар отличается вспыльчивостью и злопамятностью. Поэтому, вероятно, решил закончить дело прежде, чем проживающий в Тунисе Саиф-аль-Ислам Каддафи появится в Триполи. А то и сойдет с трапа "кокаинового лайнера" секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

А вот что касается Дональда Трампа, то он будет очень рад окончанию всей этой ливийской истории, ведь два года назад он превратил название "Бенгази", где был убит посол США, но адекватной реакции на это со стороны Вашингтона не последовало - в знамя борьбы против Хиллари Клинтон как экс-госсекретаря. И если Хафтар сумеет стабилизировать страну, то Трамп запишет себе это в актив - вот, мол - он завершил войну Обамы, причем без единого американского выстрела. А если фельдмаршала ждет поражение - так ведь и США за ним как бы не стоят, несмотря на то что Хафтар прожил в Америке много лет и сотрудничал с ЦРУ. Очень удобно. Сегодня все еще не факт что наступлению ЛНА гарантирован полный успех - тем не менее она утвердилась в качестве наиболее эффективной силы в Ливии. Поэтому даже те, кто на словах высказывает "глубокую обеспокоенность" и даже возмущение, втайне желают Халифе Хафтару удачи.