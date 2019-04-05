Приезжавший в РФ ливийский генерал начал наступление на Триполи

Командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтар приказал своим войскам в четверг, 4 апреля, начать наступление на столицу страны Триполи.

По состоянию на раннее утро 5 апреля сторонники генерала уже оказались на подступах к городу, контролируемому международно признанным правительством Ливии, передает агентство AFP. На одном из контрольно-пропускных пунктов в 27 км от Триполи позиции заняли десятки человек в военной форме. В их распоряжении также не менее 15 грузовиков с противовоздушными зенитными орудиями.

Военная операция Хафтара стартовала в преддверии запланированных на середину апреля мирных переговоров в Ливии под эгидой ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш, находящийся сейчас в Триполи, выразил глубокую обеспокоенность военой активностью и риском новых столкновений в стране. "(У кризиса в Ливии) нет военного решения", - написал Гутерриш в Twitter, подчеркнув, что проблемы в Ливии решаемы только при помощи внутриполитического диалога.

За последние месяцы войска Хафтара продвинулись от востока страны до границы с Алжиром на западе, сумев взять под свой контроль, в частности, ряд нефтяных месторождений, передает агентство dpa. Генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия, продолжает dpa.

Российские военные в Ливии?

Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В последний раз ливийский генерал приезжал в столицу России в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Сергей Пригожин, сообщала "Новая газета". Пригожина связывают с частной военной компанией "Вагнер".

В октябре прошлого года британская газета The Sun писала о прибытии в Ливию российских военнослужащих Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) для поддержки войск Хафтара. Источники РБК также подтверждали присутствие российских военных в Ливии. Москва отрицала эти сведения.

Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.



