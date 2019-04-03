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Алексис Ципрас стал первым высокопоставленным греческим политиком, посетившим соседнюю Северную Македонию
08:07 03.04.2019 |
С 1991 года, когда Македония обрела независимость, до января нынешнего, когда Македонию переименовали, между странами бушевали споры о названии.
Греция была недовольна присвоенным Македонии после распада Югославии названием. Греки возражали против того, чтобы соседняя страна называлась так же, как и историческая область на севере Греции, на границе с Македонией.
Спор о названии 27 лет осложнял отношения между странами, а также препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз.
Спор имел и историко-культурную подоплеку: в греческой Македонии родился Александр Македонский, и это одна из причин, по которым регион считается важной частью греческого наследия.
Исторический визит
Визит Ципраса состоялся во вторник.
"Впервые премьер-министр Греции посещает Северную Македонию. Действительно исторический день", - написал в "Твиттере" северомакедонский премьер Зоран Заев, выложив "селфи" с Ципрасом, снятое возле здания парламента в Скопье.
В сентябре 2018 года македонцы на референдуме проголосовали за смену названия своей страны, а в начале нынешнего года переименование одобрил греческий парламент. В обмен на это Греция поддержала вступление северного соседа в НАТО и Евросоюз.
6 февраля в Брюсселе был подписан "протокол о вступлении" Северной Македонии в НАТО, а окончательно оно будет оформлено примерно в феврале следующего года.
Таким образом 27-летнему соперничеству пришел конец, и теперь лидеры обеих стран стремятся развивать связи между ними. Заев пишет о "счастливых моментах в прошлом и еще более счастливом будущем народов наших дружественных стран".
Вместе с Ципрасом в Северную Македонию прилетели 10 министров и около 100 представителей греческого бизнеса.
Министры подписали несколько соглашений перед пресс-конференцией, в ходе которой Заев назвал Цирпаса "близким другом".
Что сказали Заев и Ципрас
По прибытии в Скопье Ципрас пересек "шоссе Дружбы", которое переименовали из шоссе Александра Македонского в феврале 2018 года в попытке улучшить отношения между соседними странами. Греки, помимо прочего, обвиняли северных соседей в стремлении присвоить наследие Александра Македонского.
Лидеры приняли участие в первом заседании недавно созданного совета по сотрудничеству между двумя странами.
Ципрас и Заев договорились открыть новый пограничный переход. Еще один предмет обсуждения - работа совместной комиссии экспертов по анализу школьных учебников стран на предмет предвзятости. Ципрас сказал, что обсуждение работы комиссии прошло хорошо.
Между тем в интервью македонскому телевидению перед визитом он признал, что "значительная часть греческого народа по-прежнему серьезно озабочена этим вопросом".
Как следует из опроса, проведенного в феврале, около 73% греков "скорее не приветствуют" соглашение, которое их страна заключила с Северной Македонией.
По словам Ципраса, оба политика должны способствовать тому, чтобы повысить уровень доверия между двумя странами.
Греческого премьера критикует оппозиция, которая утверждает, что большинство живущих в греческой Македонии греков считают, что соглашение с Македонией их "унизило".
Заева жестко критикует президент Северной Македонии Георге Иванов.
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