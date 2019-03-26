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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
20:42 25.03.2019 |
После ракетного удара из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала обстрел объектов радикального исламистского движения ХАМАС на этой территории. Об этом представители ЦАХАЛ написали в микроблоге Twitter в понедельник, 25 марта. По их словам, в числе целей - штаб-квартира тайной военной разведки ХАМАС.
Очевидцы сообщают о громких взрывах, больницы в секторе Газа переведены в режим повышенной готовности. В свою очередь, представители радикального движения заявили, что при обстреле пострадали два тренировочных лагеря в северной части сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обстрел реакцией на ракетный удар. "Мы сделаем то, что необходимо для защиты нашего народа и государства", - заявил он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность происходящим в секторе Газа и призвал стороны проявлять максимальную сдержанность.
Израиль обвинил в ударе ХАМАС
В результате обстрела ранним утром этого же дня ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в населенном пункте Мишмерет к северу от Тель-Авива. Были ранены семь человек. Израильская армия обвинила ХАМАС в нанесении ракетного удара. Ракету выпустили с одной из принадлежащих группировке баз в городе Рафах на юге сектора Газа близ границы с Египтом, сообщил представитель вооруженных сил Израиля.
14 марта со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива были выпущены две ракеты. По данным ЦАХАЛ, это была первая атака на Тель-Авив со времен военных действий 2014 года. В ответ Израиль атаковал около 100 целей в секторе Газа.
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