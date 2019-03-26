Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп подписал документ, признающий суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за этот шаг. Совбез ООН не признает власть Израиля над районом.

"Это должно было произойти десятилетия назад", - сказал Трамп, подписав документ.

Указ стал продолжением риторики Трампа - 21 марта он заявил, что США должны полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Трамп, подписывая указ, сказал, что Израиль завладел этой территорией в ходе войны за защиту страны.

"Отвратительное нападение, которое произошло сегодня утром, показывает нам, с какими вызовами в области безопасности ежедневно сталкивается Израиль, и сегодня я делаю исторический шаг, чтобы помочь Израилю защититься", - сказал Трамп перед подписанием указа.

Как Израиль, так и Сирия, считают Голанские высоты частью своей территории.

Израильтяне захватили эту территорию у Сирии во время шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году этот регион был взят под израильскую юрисдикцию, что фактически означало аннексию. Совбез ООН выпустил резолюцию номер 497, которая должна была отменить решение Израиля о юрисдикции над Голанами.

Этот шаг до сих пор не получал международного признания. Ранее представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля.

В районе Голанских высот около 30 израильских поселений, где живут около 20 тысяч человек. Эти поселения считаются незаконными по международному праву, хотя Израиль это оспаривает. Бок о бок с израильтянами живут сирийцы, в основном друзы.

Международная реакция

Российский МИД уже несколько дней выступает против признания Голан израильскими, настаивая, что это территория Сирии.

"Это может привести к новому витку напряженности - это я выражаюсь дипломатическим языком - в регионе Ближнего Востока. Такие вещи, именно потому, что они находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию", - прокомментировала шаг Трампа представитель российского МИДа Мария Захарова в понедельник.

Сирийская сторона заявила, что считает шаг Трампа покушением на свой суверенитет.

"Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанах", - заявил агентству САНА дипломатический источник.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не может принять решение Вашингтона и будет противодействовать ему в ООН.

Три года назад, когда у власти в США был Барак Обама, США поддержали резолюцию Совбеза ООН, выражавшую беспокойство в связи с заявлением Нетаньяху, что Голаны навсегда останутся частью Израиля.

В конце февраля нынешнего года конгрессмен-республиканец Майк Галлахер и его однопартийцы, сенаторы Тед Круз и Том Коттон, внесли законопроект, согласно которому политикой США должно стать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

13 марта Галлахер, Круз и Коттон выступили с призывом признать Голанские высоты территорией Израиля, объясняя это тем, что Иран и "Хезболла" размещают вблизи этой территории своих боевиков. Вашингтон должен ответить на агрессию, которая серьезно угрожает Израилю, заявили они.

Бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта, комментируя решение Трампа в эфире Си-эн-эн, напомнил, что Нетаньяху через две недели предстоят выборы, и время, которое Трамп выбрал для своего заявления, по его мнению, связано с этим обстоятельством.