Финансовые новости
- |
- 25.03.19
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Еврокомиссар призвал заблокировать присоединение Италии к проекту с Китаем
13:26 25.03.2019 |
Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер призвал ЕС заблокировать участие Италии в китайском гигантском инфраструктурном проекте "Шелковый путь".
Об этом сообщает Euractiv.
"Расширение транспортных связей между Европой и Азией является полезным - пока автономия и суверенитет Европы не находятся под угрозой", - сказал Эттингер.
Немецкий еврокомиссар сказал, что он "с опаской видит, что стратегически важная инфраструктура, такая как энергетические сети, скоростные железнодорожные линии или гавани, в Италии и других европейских странах больше не в европейских, а в китайских руках".
Он отметил, что страны-члены ЕС иногда не учитывают национальных и европейских интересов, и предложил подумать "о введении европейского права вето или европейского механизма одобрении соглашений, осуществляемого через Еврокомиссию".
Глава МИД Германии Хайко Маас также раскритиковал намерение Рима по соглашению с Пекином.
"В мире с гигантами, такими как Китай, Россия или наши партнеры в Соединенных Штатах, мы можем выжить, только если мы объединимся как ЕС. И если некоторые страны считают, что они могут делать умный бизнес с китайцами, то они будут удивлены, когда проснутся и окажутся зависимыми. Китай - это не либеральная демократия", - сказал Маас.
На прошлой неделе Италия подписала меморандум с Китаем в поддержку инициативы Пекина "Один пояс, один путь" (BRI).
Создание нового "Шелкового пути" уже поддержали ряд государств, в том числе Греция, Польша и Венгрия. При этом Германия и Франция, напротив, от участия в проекте отказались.
Инициатива должна связать Китай морским и сухопутным путем с юго-восточной и центральной Азией, Ближим Востоком, Европой и Африкойе через инфраструктурную сеть на линии старого "Шелкового пути".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке
|В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса
|Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум
|Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли
|Финансовый сектор Великобритании столкнулся с самыми мрачными перспективами с 2008 года
|Еврокомиссар призвал заблокировать присоединение Италии к проекту с Китаем
|FT: Китай отказывается выполнить требование США ослабить ограничения для технологических фирм
|Сын Трампа раскритиковал посла США в Украине
|Доля биометана в объёме газового транспортного топлива в Швеции выросла до 90%
Это интересно
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
|Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай