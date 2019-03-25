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Берлин раскритиковал Италию за поддержку «Нового шелкового пути»
07:35 25.03.2019 |
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта по созданию так называемого "Нового шелкового пути". "Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - сказал социал-демократический политик в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 24 марта.
Предложения, выгодные в краткосрочном плане, могут быстрее, чем кажется, "обрести горький привкус", предупредил Мас. Китай вывел из бедности в средний класс миллионы людей и теперь жестко преследует собственные интересы в глобальном масштабе, пояснил он, подчеркнув, что европейские государства могут выстоять в конкуренции с такими "гигантами", как Китай, Россия и США, лишь в едином блоке как Евросоюз.
Накануне Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "Нового шелкового пути". На торжественной церемонии в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию о намерениях, в соответствии с которой Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в целом ряде сфер.
"Новый шелковый путь": китайский мегапроект
В рамках масштабного инфраструктурного проекта Китай собирается вложить миллиарды евро в развитие европейских портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов. В результате должны появиться новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку, а также современные торговые маршруты в самом азиатском регионе.
Критики данного проекта, в первую очередь представители США и некоторых стран-членов ЕС, опасаются, что в итоге Китай превратится в еще более могущественную экономическую державу. Они также указывают на отсутствие прозрачности и несправедливые, по их мнению, условия конкуренции. В правительстве Италии также нет единства в вопросе об отношении к "Новому шелковому пути".
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