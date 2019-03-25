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Италия присоединилась к проекту Китая по новому Шелковому пути
07:28 25.03.2019 |
Италия подписала в субботу меморандум понимания с Китаем на поддержку инициативы Пекина "Один пояс, один путь" (BRI).
Об этом сообщает AP.
Подписание меморандума делает Италию первой страной из "Группы семи", которая присоединилась к нового Шелкового пути.
На торжественной церемонии подписания меморандума присутствовали президент Китая Си Цзинпин, который прибыл с визитом в Италию, и премьер Италии Джузеппе Конте. Члены правительств двух стран подписали 29 отдельных протоколов к меморандуму.
Итальянский министр экономического развития Луиджи Ди Майо заявил журналистам после церемонии, что целью его страны является увеличение экспорта в Китай. Он сказал, что стоимость отдельных сделок, заключенных в субботу, составляет 2,5 миллиарда евро с потенциалом до 20 миллиардов евро.
Создание нового Шелкового пути уже поддержали ряд государств, в том числе Греция, Польша и Венгрия. При этом Германия и Франция, наоборот, от участия в проекте отказались.
"Один пояс, один путь" - глобальная инициатива правительства Китая относительно торгово-экономического, культурного и научно-технологического сотрудничества. В рамках инициативы развивается наиболее масштабный транспортно-логистический проект ХХІ века, который соединит Китай и страны Западной Европы.
Инициатива, которую поддержал президент Си, имеет целью связать Китай морским и сухопутным путем из юго-восточной и центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой через инфраструктурную сеть на линии старого Шелкового пути.
Кроме активизации торговли и инвестиций, Си имеет целью усилить обмен в таких областях, как наука, технология, культура и образование.
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