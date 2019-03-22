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Курс турецкой лиры снизился на 1,5% на фоне критики Эрдоганом заявления Трампа по Голанским высотам
15:05 22.03.2019 |
Курс турецкой лиры снизился более чем на 1,5% по отношению к доллару, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что намерение президента США Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами подвело регион к новому кризису.
Лира потеряла почти 30% стоимости к доллару в прошлом году отчасти из-за конфликта Анкары и Вашингтона.
Днем 22 марта турецкая валюта снизилась на 1,53% до 5,5485 к доллару по сравнению с 5,4650 на момент закрытия торгов днем ранее. До этого в ходе торгов лира подешевела до 5,5768 - минимума с начала января.
В ходе пятничного выступления на встрече Организации исламского сотрудничества Эрдоган сказал, что заявление Трампа о Голанских высотах грозит новым кризисом, добавив, что "мы не можем допустить легитимизации (израильской) оккупации".
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