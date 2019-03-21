Трамп: США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Дональд Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Израиль занял эту территорию Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году. Этот шаг так и не получил международного признания.

"Спустя 52 года для Соединенных Штатов настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую стратегическую важность и важность для безопасности государства Израиль и региональной стабильности", - написал американский президент в "Твиттере".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу же поблагодарил Трампа - также в "Твиттере".

"В то время, как Иран хочет использовать Сирию в качестве плацдарма для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп", - написал он.

Позже Нетаньяху позвонил президенту США и лично поблагодарил за решение признать Голанские высоты. "Трамп только что вошел в историю", - заявил израильский премьер по итогам разговора.

В конце февраля конгрессмен-республиканец Майк Галлахер и его однопартийцы, сенаторы Тед Круз и Том Коттон, внесли законопроект, согласно которому "политикой США должно стать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами".

13 марта Галлахер, Круз и Коттон выступили с призывом признать Голанские высоты территорией Израиля, объясняя это тем, что Иран и "Хезболла" размещают вблизи этой территории своих бойцов. Вашингтон должен ответить на агрессию, которая серьезно угрожает Израилю, заявили они.

Бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта, комментируя решение Трампа в эфире Си-эн-эн, напомнил, что Нетаньяху предстоят выборы через две недели, и время, которое Трамп выбрал для своего заявления, по его мнению, связано с этим обстоятельством.

Голанские высоты

Стена отделяет оккупированные Израилем Голанские высоты (справа) от соседней Сирии

Израильтяне заняли Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Они входили в состав Сирии. Другие государства не признали действия израильтян законными.

Сирия требует полного восстановления контроля над Голанскими высотами. Пока в Дамаске не прокомментировали заявление Трампа.

В 1981 году израильский кнессет принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Сирия продолжает считать Голанские высоты своей территорией.

Совет безопасности ООН также не признал распространение израильской юрисдикции на Голанские высоты. Генассамблея ООН называла захват Голан аннексией и призывала вернуть эту территорию под контроль Дамаска.

Израиль занял примерно две трети Голанских высот, остальная часть остается под контролем Сирии. За демилитаризованной зоной на границе наблюдали миротворцы ООН. Во время войны в Сирии они покинули территорию, где проходили боевые действия, но позже вернулись.

В декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива.

США стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.

Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.