Финансовые новости
- |
- 21.03.19
- |
- 23:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп: США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
23:22 21.03.2019 |
Дональд Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Израиль занял эту территорию Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году. Этот шаг так и не получил международного признания.
"Спустя 52 года для Соединенных Штатов настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую стратегическую важность и важность для безопасности государства Израиль и региональной стабильности", - написал американский президент в "Твиттере".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу же поблагодарил Трампа - также в "Твиттере".
"В то время, как Иран хочет использовать Сирию в качестве плацдарма для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп", - написал он.
Позже Нетаньяху позвонил президенту США и лично поблагодарил за решение признать Голанские высоты. "Трамп только что вошел в историю", - заявил израильский премьер по итогам разговора.
В конце февраля конгрессмен-республиканец Майк Галлахер и его однопартийцы, сенаторы Тед Круз и Том Коттон, внесли законопроект, согласно которому "политикой США должно стать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами".
13 марта Галлахер, Круз и Коттон выступили с призывом признать Голанские высоты территорией Израиля, объясняя это тем, что Иран и "Хезболла" размещают вблизи этой территории своих бойцов. Вашингтон должен ответить на агрессию, которая серьезно угрожает Израилю, заявили они.
Бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта, комментируя решение Трампа в эфире Си-эн-эн, напомнил, что Нетаньяху предстоят выборы через две недели, и время, которое Трамп выбрал для своего заявления, по его мнению, связано с этим обстоятельством.
Голанские высоты
Израильтяне заняли Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Они входили в состав Сирии. Другие государства не признали действия израильтян законными.
Сирия требует полного восстановления контроля над Голанскими высотами. Пока в Дамаске не прокомментировали заявление Трампа.
В 1981 году израильский кнессет принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Сирия продолжает считать Голанские высоты своей территорией.
Совет безопасности ООН также не признал распространение израильской юрисдикции на Голанские высоты. Генассамблея ООН называла захват Голан аннексией и призывала вернуть эту территорию под контроль Дамаска.
Израиль занял примерно две трети Голанских высот, остальная часть остается под контролем Сирии. За демилитаризованной зоной на границе наблюдали миротворцы ООН. Во время войны в Сирии они покинули территорию, где проходили боевые действия, но позже вернулись.
В декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива.
США стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.
Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
|Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат
|Список неприкосновенных. Чем грозит Украине война Луценко с Йованович
|Новый контракт — новый Коболев. Почему «Нафтогаз» уже не будет прежним
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп: США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
|Евросоюз готов отложить «брексит» до 22 мая. Но с одним условием
|Арестован бывший президент Бразилии Мишел Темер. Он обвинен в коррупции
|Fitch снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 гг
|Петиция с требованием отменить Brexit набрала миллион подписей
|Европейская народная партия приостановила членство партии премьера Венгрии
|Страна в наследство. Какую экономику оставил детям Назарбаев
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
|Топ-10 самых счастливых стран мира