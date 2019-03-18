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ООН осудила жестокое подавление протестов в секторе Газа
09:35 18.03.2019 |
ООН подвергла критике действия радикального исламистского движения ХАМАС, которое жестоко подавляет протесты в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовал в воскресенье, 17 марта, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.
В заявлении Младенов подчеркнул, что ООН особенно обеспокоена "жестоким избиением" журналистов и сотрудников правозащитных организаций, которые сообщали о протестах в Газе. По словам представителя организации, люди в секторе Газа, которые страдают от тяжелых экономических условий, имеют право протестовать без страха репрессий.
Протесты в секторе Газа
Демонстрации против тяжелых экономических условий, высоких цен и многочисленных налогов начались в секторе Газа 14 марта, в них приняли участие сотни человек. Силовики ХАМАС разгоняли протесты, применяя силу. Кроме того, исламисты задержали несколько десятков человек.
Начиная с 2007 года, после вооруженного захвата власти, ХАМАС правит в секторе Газа. Регион, в котором проживают 2 млн человек, страдает от нехватки питьевой воды и электричества. Кроме Евросоюза, ХАМАС признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония.
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