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Орбан извинился перед ЕНП
17:40 14.03.2019 |
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился к политикам Европейской народной партии, призывающим к изгнанию его политсилы "Фидес" из своей группы, извинившись за оскорбительную речь, но сохранив политические позиции.
Об этом пишет Reuters.
13 консервативных партий требовали исключить партию Орбана из ЕНП, частично из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.
Размещенные по всей стране рекламные щиты обвиняют президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в заговоре с целью уничтожить европейскую цивилизацию путем увеличения количества мусульман.
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14.03.19 Ультиматум для Орбана: чем закончится конфликт Венгрии с крупнейшей партией ЕС
В конце февраля правящая партия Венгрии спровоцировала громкий скандал, который ударил как по ней самой, так и по крупнейшей политсиле Евросоюза.
В четверг Орбан попросил лидера фламандских христианских демократов, Ваутера Беке, пересмотреть свое предложение выгнать "Фидес".
Представитель венгерского правительства заявил, что подобные письма были отправлены каждой партии, которая присоединилась к призыву.
Орбан извинился за замечание, сделанное им 3 марта в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, где он назвал своих критиков "полезными идиотами".
"Это на самом деле цитата из Ленина, которой я намеревался критиковать определенную политику, а не определенных политиков", - написал он. "Я хотел бы принести свои извинения, если вы восприняли цитату как личное оскорбление".
Он не извинился за политику в отношении ЕС в целом. ЕНП обсудит статус партии "Фидес" и ее возможное исключение на заседании 20 марта.
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