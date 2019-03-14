Орбан извинился перед ЕНП

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился к политикам Европейской народной партии, призывающим к изгнанию его политсилы "Фидес" из своей группы, извинившись за оскорбительную речь, но сохранив политические позиции.

Об этом пишет Reuters.

13 консервативных партий требовали исключить партию Орбана из ЕНП, частично из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.

Размещенные по всей стране рекламные щиты обвиняют президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в заговоре с целью уничтожить европейскую цивилизацию путем увеличения количества мусульман.

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14.03.19 Ультиматум для Орбана: чем закончится конфликт Венгрии с крупнейшей партией ЕС

В конце февраля правящая партия Венгрии спровоцировала громкий скандал, который ударил как по ней самой, так и по крупнейшей политсиле Евросоюза.



В четверг Орбан попросил лидера фламандских христианских демократов, Ваутера Беке, пересмотреть свое предложение выгнать "Фидес".

Представитель венгерского правительства заявил, что подобные письма были отправлены каждой партии, которая присоединилась к призыву.

Орбан извинился за замечание, сделанное им 3 марта в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, где он назвал своих критиков "полезными идиотами".

"Это на самом деле цитата из Ленина, которой я намеревался критиковать определенную политику, а не определенных политиков", - написал он. "Я хотел бы принести свои извинения, если вы восприняли цитату как личное оскорбление".

Он не извинился за политику в отношении ЕС в целом. ЕНП обсудит статус партии "Фидес" и ее возможное исключение на заседании 20 марта.