Ультиматум для Орбана: чем закончится конфликт Венгрии с крупнейшей партией ЕС

ДМИТРИЙ ТУЖАНСКИЙ / ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

В конце февраля правящая партия Венгрии спровоцировала громкий скандал, который ударил как по ней самой, так и по крупнейшей политсиле Евросоюза.

Партия "Фидес" Виктора Орбана рискует потерять членство в Европейской народной партии (ЕНП), которая в свою очередь может оказаться на грани раскола или, в лучшем случае, недосчитаться нескольких гарантированных мест в Европарламенте.

И все это за три месяца до выборов.

Враг №1 и враг №2

"Вы имеете право знать, что готовит Брюссель" - слоган новой венгерской информационной кампании. Речь идет о мигрантах и ​​намерении заселить ими Венгрию, как это якобы предусматривает план Сороса (которого, кстати, до сих пор никто не видел).

Портрет американского бизнесмена венгерского происхождения в этой рекламе не то чтобы банальный или лишний - он просто вызывает дежавю.

Дело в том, что новая антимигрантская реклама в Венгрии новой, по сути, не является, так как Брюссель, Сорос и мигранты давно уже объявлены Будапештом врагами №1.

Однако в этой новой-старой рекламе все же есть одна "изюминка" - фото действующего президента Европейской комиссии и представителя Европейской народной партии Жана-Клода Юнкера, улыбающегося на переднем плане.

Хотя в 2014-м Виктор Орбан был одним из двух европейских лидеров, которые не поддержали кандидатуру Юнкера на пост президента Еврокомиссии (против был также премьер Великобритании Дэвид Кэмерон), но до недавнего времени считалось, что у этих двух лидеров неплохие отношения. Даже после появления скандальных билбордов президент Еврокомиссии отметил на одной из рабочих встреч в Брюсселе, что Орбан - его друг.

Так или иначе, но с осени прошлого года в этой дружбе точно возник конфликт - Жан-Клод Юнкер дважды публично усомнился в будущем "Фидес" как члена Европейской народной партии.

Тогда же в команде венгерского премьера назвали выпады главы Еврокомиссии местью за 2014-й год. Не исключено, что эти скандальные борды с Юнкером и Соросом - уже месть Орбана.

Впрочем, вполне вероятно, что это сознательная провокация. Подобным трюком премьер Венгрии не раз уже пользовался, чтобы через создание конфликтной ситуации получить дополнительные возможности.

Последний из примеров - спор с Киевом, который Будапешт искусно использовал для перезагрузки отношений с Вашингтоном.

Что может получить Орбан от этого скандала?

Во-первых, мобилизацию электората и рейтингов накануне выборов. Но с этим у "Фидес" все в порядке.

Согласно последним данным государственного института Nézőpont, рейтинг "Фидес" в январе составлял 54%, что дает возможность партии власти увеличить представительство в Европарламенте с 12 до 14 мандатов.

Во-вторых, возможно, Виктор Орбан решил поднять ставки накануне выборов в Европарламент и добиться большей значимости для своей партии в ЕНП, а также поддержки со стороны лично нового лидера ЕНП Манфреда Вебера, который является кандидатом на пост нового президента Еврокомиссии.

Эта поддержка очень нужна и "Фидес", и Будапешту, ведь против Венгрии запущена санкционная процедура ЕС согласно статье 7, что может завершиться лишением права голоса в Совете ЕС.

Возможно, это и не спланированная провокация, а фирменный креатив от команды Антала Рогана, который официально работает главой кабинета премьер-министра и известен под прозвищем "министр пропаганды".

Что бы там ни планировали у Виктора Орбана, когда придумывали новую рекламу с Жаном-Клодом Юнкером, но точно не предвидели именно такой реакции.

Немецкий ультиматум

Первая реакция на появление кампании с Соросом и Юнкером была прогнозируемой: скандал и осуждение, претензии о нарушении базовых ценностей ЕС, очередное опровержение Еврокомиссией, что кто-то хочет заселить Венгрию мигрантами, призывы политиков разного уровня остановить эту рекламную кампанию, личный призыв Юнкера исключить "Фидес" из ЕНП...

Виктору Орбану быстро припомнили все, к чему у Брюсселя возникали претензии за последние 9 лет.

В ответ Будапешт также вел себя предсказуемо, убеждая, что их цель - это продолжение антимиграционной политики и попытка привлечь больше внимания к ней именно в рядах Европейской народной партии. Более того, Виктор Орбан упрекнул Брюссель в цензуре советского образца.

Но со временем ситуация начала приобретать и другие подтексты.

Пожалуй, главным звоночком для Виктора Орбана стали не слова президента Европейской народной партии Жозефа Доля, что Орбан пересек красную линию. И даже не призывы партий-членов ЕНП исключить "Фидес" и рассмотреть этот вопрос на ближайшей партийной ассамблее 20 февраля, хотя такие обращения уже есть от 13 партий-членов.

Гораздо тревожнее были сигналы из Германии.

Руководство земли Баден-Вюртемберг отменило визит Петера Сийярто в Штутгарт, где базируются немецкие гиганты Mercedes и Bosch, крайне важные для венгерской экономики. И руководитель правительства этой немецкой земли Винфрид Кречманн открыто сказал, что это произошло именно из-за новой антибрюссельской кампании Будапешта. Публично поддержала Юнкера и Ангела Меркель.

По информации венгерских СМИ, после этого руководитель администрации Виктора Орбана Гергей Гуйяш и бывший министр людских ресурсов Золтан Балог вынуждены были съездить в Берлин, чтобы объяснить ХДС/ХСС действия венгерских властей, в частности, что значит последняя кампания против Юнкера.

Включился в этот процесс и Виктор Орбан лично, дав интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, и тем самым, похоже, еще больше подлил масла в огонь, ведь назвал своих критиков в ЕНП "полезными идиотами".

В конце концов, скандал достиг того пика, когда улаживать его взялся нынешний лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, представляющий в немецком блоке ХДС/ХСС как раз баварский союз, с которым у Виктора Орбана в последние годы были значительно лучшие отношения, чем с партией Меркель, в том числе вокруг темы миграции.

Однако ни история партийных отношений, ни многочисленные комплименты Виктора Орбана в адрес Манфреда Вебера как нового лидера ЕНП и единого кандидата на пост президента Еврокомиссии, похоже, не повлияли на немецкого политика.

5 марта Манфред Вебер озвучил три ключевых условия, которые позволят "Фидес" остаться в ЕНП.

Первое - немедленное прекращение антиевропейской кампании в Венгрии. Причем не только с портретом Жана-Клода Юнкера, а вообще.

Второе - извинения перед другими членами ЕНП за оскорбления и созданные проблемы.

Третье - обеспечение нормальной работы Центральноевропейского университета.

Эти же условия Манфред Вебер неоднократно повторил и во время визита в Будапешт 12 марта.

Будапешт готов на уступки?

За несколько дней до приезда лидера ЕНП в Будапешт Виктор Орбан в своем традиционном утреннем интервью на радио не исключил, что "Фидес" может выйти из Европейской народной партии.

Однако при этом он не забыл подчеркнуть свою ключевую позицию, что в первую очередь стремится реформировать ЕНП, а не покинуть ее. Реформировать - значит вернуть ей настоящий консервативный фокус и антимиграционную повестку дня.

Но уже во вторник, после встреч Орбана и Вебера, могло сложиться впечатление, что Будапешт почти капитулировал.

Так, руководитель офиса венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что Виктор Орбан готов извиниться, если кого-то из ЕНП оскорбила его фраза про "полезных идиотов".

Более того, на несколько дней раньше, чем это было анонсировано (кампания должна была официально завершиться 15 марта), в Будапеште начали демонтаж скандальных билбордов с Соросом и Юнкером. Правда, это было сделано только по маршруту Вебера из аэропорта до центра венгерской столицы, но лидер ЕНП это отметил, сказав, что это хороший знак.

Что касается третьего условия - обеспечения работы в том числе американских программ Центральноевропейского университета, - то это крайне чувствительный вопрос лично для Виктора Орбана. Он не пошел на уступки даже под давлением Вашингтона.

Приехав в Будапешт, Манфред Вебер в первую очередь поехал именно в университет Сороса, где озвучил свой план урегулирования ситуации. Согласно ему, отдельные программы в Центральноевропейском университете могут действовать в сотрудничестве с Мюнхенским техническим университетом и при финансировании BMW.

В ответ Гергей Гуйяш напомнил официальную позицию Будапешта по этому вопросу: функционирование университета в Венгрии обеспечено, а новый закон о высшем образовании, который стал поводом для скандала вокруг ЦЕУ, соответствует законодательству ЕС.

Подытоживая свой визит в Будапешт и разговор с Виктором Орбаном, лидер ЕНП подчеркнул, что проблемы с Венгрией не разрешены, но диалог получился конструктивным.

Похожий результат переговоров в столице Венгрии подвел и Гергей Гуйяш, правда, другими словами: Будапешт не пойдет на компромиссы в вопросах миграции, защиты собственных границ и христианских ценностей, но одновременно поддержит кандидатуру Вебера на президента Еврокомиссии.

Лидер "Фидес" пока отмалчивается, хотя нет никаких сомнений, что Виктор Орбан скоро скажет свое слово лично.

Возможно, даже не придется ждать 20 марта, когда соберется Европейская народная партия. Ведь уже 15 марта Венгрия будет отмечать начало освободительной революции 1848 года, и по этому случаю Виктор Орбан намерен выступить с традиционной речью.

Не исключено, что именно в ней будут ответы на вопрос, видит ли венгерский премьер свою партию в ЕНП и не только.