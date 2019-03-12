США подозревают Гульнару Каримову в преступном сговоре

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова 46-летней Гульнары Каримовой и 44-летнего Бехзода Ахмедова, бывшего гендиректора "Уздунорбиты", дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане.

Оба обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег. Ахмедову также инкриминируется сговор с целью нарушения американского закона против коррупции за границей. Как отмечается в пресс-релизе прокуратуры, речь идет об одном из крупнейших нарушений этого закона в истории американских судов.

Заниматься делом Каримовой и Ахмедова выпало старшей федеральной судье Кимбе Вуд, председательствовавшей на целом ряде "русских" процессов, например, так называемой "бригады Татарина" в конце 90-х.

Каримова находится на родине, где в начале марта ее перевели в колонию из-за неоднократных нарушений режима ограничения свободы, а Ахмедов, по данным следствия, проживает в России. Поэтому если судье Вуд суждено с ними встретиться, то это будет нескоро.

Обвиняемым вменяется начавшаяся в 2001 году десятилетняя коррупционная схема, в ходе которой Каримова якобы получила взятки на общую сумму более 865 млн долларов. Ахмедов, по словам прокуроров, помогал организовать эту схему для МТС и двух других телекоммуникационных компаний - российского "Вымпелкома" (владеет торговой маркой "Билайн") и шведской Telia Company AB (бывшая TeliaSonera), а также их узбекских "дочек".

В среду в том же суде было возбуждено дело против МТС и ее узбекской "дочки", рекламной компании Colorit Design Inc., которые обвиняются в сговоре с целью выплаты Каримовой через Ахмедова взяток более чем на 420 млн долларов. В тот же день Colorit признала себя виновной, а МТС согласилась выплатить в доход американского государства 850 млн долларов. Эта сумма включает 40 млн, которые МТС согласилась заплатить от имени Colorit.

Обвинения в отмывании денег связаны с многочисленными финансовыми транзакциями, предназначенными для сокрытия полученной Каримовой мзды в банках многих государств, от Латвии до США. Обвинительное заключение по этому делу насчитывает 36 страниц и состоит из описания множества коррупционных операций, вменяемых фигурантам.

В преамбуле говорится, что Каримова требовала взятки, а взамен обещала употребить свое влияние в правительство Узбекистана для того, чтобы устроить трем вышеуказанным компаниям телекоммуникационные лицензии для работы в этой стране, и чтобы они могли действовать там долго и без проблем.

Инкриминируемые обвиняемым коррупционные операции якобы продолжались с 2001 по 2012 год. Прокуроры описывают, как осенью 2001 года Каримова и Ахмедов провернули операцию с целью получения взятки у фирмы, которая зашифрована в деле как "американская компания". Конкретно, последняя должна была передать Каримовой 20% акций "Уздунорбиты", а дочь президента взамен помогла "Уздунорбите" получить драгоценную телекоммуникационную лицензию.

В ноябре 2001 года высокие договаривающиеся стороны встретились в Дубае, где Каримова пригрозила ставить "Уздунорбите" палки в колеса, если ей откажут в искомых 20% акций. А если ее уважат, то она не только организует "Уздунорбите" лицензию, но и устроит ей доступ к официальному обмену валюты, что было особенно важно для "американской компании", которая не знала, что ей делать в США с узбекскими сумами.

В конце концов американка передала 20% акций фирме, которая зашифрована в деле как "подставная компания А" и принадлежала Каримовой. Акции были предоставлены безвозмездно.