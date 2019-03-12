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Греция расширяет условия получения «золотых виз»
08:54 11.03.2019 |
Греция планирует расширить критерии предоставления вида на жительство, или так называемых "золотых виз", гражданам стран, не являющихся членами Европейского Союза.
Соответствующий законопроект подало в парламент Министерство экономики, сообщает Ekathimerini.
Законопроект предусматривает выдачу удостоверений для граждан третьих стран (и их семей), которые инвестируют минимум 400 000 евро в греческие ценные бумаги и компании, с целью увеличения прямых иностранных инвестиций.
По новым правилам для "золотой визы" достаточно будет депозита в греческом банке на такую сумму, по крайней мере, по меньшей мере на 12 месяцев с фиксированным продолжением. Аналогично, инвестиции на такую же сумму в инвестиционную компанию по недвижимости также будут основанием для получения документа.
Сейчас вид можно получить по инвестицию в 250 000 евро в местную недвижимость.
Новые критерии включают инвестиции минимум 400 000 евро в государственные облигации продолжительностью не менее трех лет через банк, основанный в Греции, или инвестиции минимум 400 000 евро в взаимный фонд, созданный в Греции или за границей для инвестирования ..
Иностранцы также могут получить разрешение с инвестициями в 800 000 евро в акции или корпоративные облигации на греческих рынках капитала.
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