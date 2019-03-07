В Италии официально запустили программу базового дохода в 780 евро

Популистское правительство Италии 6 марта официально запустило свою новую программу, которая предусматривает базовый доход безработным и бедным гражданам.

Об этом сообщает AP.

Так называемый "гражданский доход" - это, по сути, новая система помощи для жителей, чей ежемесячный доход домохозяйства не превышает 780 евро. Программа будет обеспечивать безработных средствами, превышающими нынешнее пособие по безработице.

Соответствующие категории граждан получат ежемесячные, предоплаченные дебетовые карты для оплаты продовольственных товаров, фармацевтических препаратов, коммунальных услуг и аренды. В обмен на это участники программы будут проходить профессиональную подготовку.

Соискателям предложат рабочие места перед тем, как они будут терять право на "гражданскую зарплату".

Схема, которая официально открыта для подачи заявок со среды, будет стоить итальянскому правительству в этом году 7,1 млрд евро.

Базовый доход обещала ввести одна из партий-победительниц выборов - "Движение 5 звезд".