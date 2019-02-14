Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 16:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Израиль хочет создать с арабскими странами альянс против Ирана
15:44 14.02.2019 |
Израиль хочет создать с арабскими странами альянс против Ирана. Об этом заявил в четверг, 14 февраля, премьер-министр Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на проходящей в Варшаве конференции по Ближнему Востоку. Нетаньяху назвал "историческим переломным моментом" уже то обстоятельство, что глава израильского правительства совместно с министрами иностранных дел ведущих арабских стран выступает "с необычной твердостью, ясностью и единством в отношении общей угрозы иранского режима".
По словам Биньямина Нетаньяху, это фиксирует важное изменение в восприятии того, что именно необходимо для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и какие возможности сотрудничества существуют.
Накануне открытия конференции госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Нетаньяху также обозначил Иран как ключевую угрозу на Ближнем Востоке. "Вы не можете достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке без противостояния Ирану. Это совершенно невозможно", - цитирует главу американского внешнеполитического ведомства агентство AP.
Помпео призвал участников конференции к совместной работе в интересах безопасности в регионе. Он назвал Иран, события в Йемене и израильско-палестинский конфликт основными проблемами, которые ни одна страна не способна решить в одиночку.
Польша декларирует нейтралитет
Варшава, выступившая вместе с Вашингтоном в роли организатора конференции, считает себя нейтральным посредником на этом форуме. "Польша хочет быть нейтральным посредником, который позволяет обмен мнениями, при условии принятия общих целей и ценностей", - заявил президент Польши Анджей Дуда.
Польша в силу своей истории видит свой долг в том, чтобы принимать участие в разрешении конфликтов на основе ценностей и принципов международного права, подчеркнул Дуда. Польша "знает ценность мира и цену войне. Это страна, которая по своей природе ищет мирные пути", - заявил он.
"Встреча врагов Ирана"
В варшавской конференции по Ближнему Востоку участвуют главы и представители дипломатических ведомств 60 государств. В то же время ряд европейских стран, включая Германию, снизили уровень своего представительства.
Иран не получил приглашения на конференцию. Тегеран обвинил Варшаву в антииранской повестке. Руководство Палестинской автономии заявило, что конференция направлена против палестинцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ
|Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура
|Вице-президент МБ Сирил Мюллер: У меня сейчас больше оптимизма касательно Украины, чем в 2015-м
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эрдоган: Турция готова создать механизм для расчетов с Ираном
|Израиль хочет создать с арабскими странами альянс против Ирана
|В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ
|Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
|Китаю понадобится больше иностранных денег на фоне снижения профицита торгового баланса, - Morgan Stanley
|ЕС согласовал реформу авторского права в интернете
Это интересно
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании