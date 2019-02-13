Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании. Как следует из материала в газете Times, опубликованного во вторник, 12 февраля, члены правления компании уведомили премьера Великобритании Терезу Мэй, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей.

Ссылаясь на неназванный источник, Times сообщает, что автоконцерн был вынужден пойти на подобный шаг в связи с неуверенностью из-за "Брекзита". Представители пресс-службы Ford пока еще не прокомментировали публикацию. Ранее в январе стало известно, что Ford может лишиться 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного "Брекзита". В стране концерну принадлежат два моторостроительных завода, чаще всего британцы покупают автомобили именно этой марки.

Споры вокруг "Брекзита"

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Договоренности по "Брекзиту", достигнутые между британским премьер-министром Терезой Мэй и странами ЕС, парламент Великобритании отклонил. Глава британского кабмина в свою очередь отвергла требования главы Лейбористской партии Джереми Корбина, настаивавшего на долгосрочном таможенном союзе Лондона с Брюсселем.