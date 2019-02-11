В Риме сотни тысяч людей вышли на антиправительственные протесты

Десятки тысяч людей вышли на улицы Рима в субботу в знак протеста против курса популистского правительства Италии.

Об этом сообщает DPA.

Несколько профсоюзов призвали к протесту, чтобы привлечь внимание к неравенству, безработице и расизму правительства, пришедшего к власти в прошлом году.

"Правительство должно выйти из своей виртуальной реальности и войти в реальный мир", - сказала Аннамария Фурлан, глава итальянской конфедерации профсоюзов.

Официальных данных о количестве участников митинга не было, но местные СМИ сообщили, что на улицы вышли около 200 000 человек.

Это крупнейшая подобная демонстрация в Италии за последние четыре года. Профсоюзы обвиняют итальянский правительство в слишком малых инвестициях для поддержки экономики.

Кроме того, они считают недостаточными меры запланированной пенсионной реформы. Также профсоюзы убеждены, что введение базового дохода не поможет бороться с бедностью и безработицей в стране.

Напомним, по официальным данным ВВП Италии снизился на 0,2% в четвертом квартале 2018 года. Это означает, что экономика технически вошла в рецессию с двумя последовательными кварталами отрицательного роста после снижения ВВП на 0,1% в июле-сентябре.

Италия последний раз была в рецессии пять лет назад. Падение, которое закончилось в начале 2013 года, началось в середине 2011 года.