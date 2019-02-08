Судьба бондов Венесуэлы после санкций оказалась в руках JPMorgan - СМИ

Крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. может исключить венесуэльские облигации из своих индексов, которые уже долгое время являются отраслевым стандартом для анализа динамики развивающихся рынков, пишет агентство Bloomberg.

После того, как на прошлой неделе США ввели масштабные санкции в адрес режима Николаса Мадуро, торговые операции с дефолтными облигациями Венесуэлы сошли на нет. Обычно в таком случае JPMorgan исключает бумаги из своих индексов. Однако на этот раз банк внезапно оказался в эпицентре борьбы за власть в Венесуэле, отмечает Bloomberg.

Держатели венесуэльских облигаций, а также ряд политиков страны, занявших сторону Хуана Гуайдо, пытающегося при поддержке США отстранить Н.Мадуро от власти, сейчас ведут активную кампанию за то, чтобы JPMorgan оставил ее бонды в индексе. В противном случае паевым, биржевым фондам и другим традиционным инвесторам придется избавиться от венесуэльских облигаций, и они могут попасть в руки хедж-фондов, которые при реструктуризации действуют более агрессивно и могут обратиться в суд.

По данным Bloomberg, группа венесуэльских законодателей обзванивает представителей JPMorgan. Депутаты боятся беспорядочной реструктуризации долга по образу и подобию аргентинского дефолта 2001 года, который привел к многолетним судебным спорам и более чем на 10 лет лишил страну доступа к международным рынкам капитала. Некоторые лондонские хедж-фонды уже проявили повышенный интерес к венесуэльским бондам в свете вероятности того, что они скоро подешевеют.

"Ведутся переговоры с JPMorgan, - заявил агентству оппозиционный депутат Карлос Папарони, председатель финансовой комиссии венесуэльского Конгресса. - Мы заинтересованы в быстрой, надежной и дружественной реструктуризации".

Ранее на этой неделе группа кредиторов, включая Greylock Capital и Goldman Sachs Group Inc., встретилась с представителями министерства финансов США и высказала опасения, что им придется продавать бумаги с большим дисконтом, если Венесуэла будет исключена из индекса.

JPMorgan от комментариев отказался, но ранее он подтверждал, что рассматривает вопрос о статусе Венесуэлы в своих индексах.