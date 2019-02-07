Франция отзывает для консультаций своего посла в Италии

В ведомстве отметили, что в течение нескольких месяцев Франция стала объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных обвинений со стороны итальянских чиновников.

"Это беспрецедентная ситуация, которой не было со времен окончания войны. Иметь разногласия - это одно, а использовать отношения в избирательном процессе - совсем другое", - говорится в заявлении.

"Избирательная кампания в Европарламент не может оправдать недостаток уважения к народу или его демократии. Все эти действия создают серьезную ситуацию, которая ставит под сомнения намерения итальянского правительства напрямую взаимодействовать с Францией. В свете этой беспрецедентной ситуации французское правительство решило отозвать своего посла в Италии для консультаций", - отметили в МИД Франции.

Франция также призывает Италию возобновить отношения, основанные на дружбе и взаимоуважении.

Накануне МИД Франции осудил встречу вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями "желтых жилетов".

В последнее время в отношениях между Италией и Францией наблюдается напряженность в связи с высказываниями некоторых итальянских политиков.

В конце января французское министерство иностранных дел вызвало посла Италии после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.

Сальвини поддержал Ди Майо и отметил, что Франция не заинтересована в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих энергетических интересов.

Он назвал Макрона "ужасным президентом" и отметил, что "дело не во французском народе". Также Сальвини выразил надежду, что избиратели не поддержат партию Макрона на выборах в Европарламент.