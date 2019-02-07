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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США приобретут израильскую систему ПРО «Железный купол»

08:09 07.02.2019 |

Мир

Американское министерство обороны объявило о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы тактической ПРО "Железный купол". Эта система перехвата ракет ближнего радиуса действия используется в Израиле с 2011 года.

Пентагон подтвердил, что проведет испытания образцов системы, прежде чем принимать решение о потребности приобретения таких вооружений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это шаг Вашингтона выдающимся достижением своей страны.

"Это еще одно проявление углубления наших близких союзнических отношений с Соединенными Штатами и выражение растущего статуса Израиля в мире", - говорится в его заявлении.

Система "Железный купол" перехватывает ракеты ближнего радиуса действия на основании радарных данных, определяя в реальном масштабе времени траекторию полета такой ракеты и вероятное место ее падения. Затем на перехват цели запускаются ракеты "Тамир".

Израильские военные утверждают, что эта мобильная и всепогодная система ПРО способна поражать до 90% целей.

Система "Железный купол" способна обеспечивать защиту от ракетных обстрелов территории площадью до 150 кв. км. Она широко используется при отражении ракетных атак палестинцев из сектора Газа.

На разработку этой системы ушло несколько лет, и она производится израильской государственной оборонной компанией Rafael.

США финансировали работы по созданию и развертыванию этой системы, а некоторые её компоненты производятся американскими компаниями.

В заявлении министерства обороны Израиля подчеркивается, что закупка системы была вызвана существующими потребностями американской армии.

Первые сообщения о возможной продаже этой системы появились в военных журналах в январе этого года.

Полковник армии США Патрик Сейбер заявил, что система пройдет ряд испытаний и экспериментов с целью исследования её возможностей по прикрытию американских объектов и военнослужащих, находящихся за пределами США.

"Хотя система "Железный купол" оперативно используется израильскими военно-воздушными силами с 2011 года и доказала свою эффективность в боевых условиях, следует отметить, что армия США оценивает целый ряд различных вариантов осуществления своей долгосрочной программы обеспечения защиты от огня с закрытых позиций", - говорится в заявлении министерства обороны США.
 

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