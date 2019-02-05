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Buzzfeed узнал об уплате российскому лоббисту Ринату Ахметшину полумиллиона долларов до и после встречи в Trump Tower
09:10 05.02.2019 |
Российский лоббист Ринат Ахметшин получил полмиллиона долларов в виде депозитов незадолго до и после тайной встречи с членами избирательного штаба Дональда Трампа - Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в июне 2016 года. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает портал Buzzfeed. Депозиты в ходе банковского расследования были признаны подозрительными.
Более 150 тысяч долларов Ахметшин получил от бизнесмена Дениса Кацыва и связанных с ним структур. Кроме того, Ахметшин получал крупные необъясненные платежи от компаний из Латвии и Панамы, а также от американских политических инсайдеров.
Во встрече в Trump Tower также участвовала российский юрист Наталья Весельницкая, которая тогда, как сообщается, хотела передать компромат на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая говорит, что на той встрече она лоббировала отмену "закона Магнитского". По этому закону, под санкции в США попал вице-президент РЖД Петр Кацыв, а Весельницкая представляла интересы его сына - Дениса Кацыва.
Компания Prevezon Holdings Дениса Кацыва подозревается в США в отмывании денег, полученных в результате хищения 230 млн долларов российских бюджетных средств посредством мошеннической налоговой схемы.
И Ахметшин, и Весельницкая отказались комментировать информацию о подозрительных платежах.
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Американские лоббисты - они-то дураки, они считают, что целью лоббиста является отмена или принятие закона. А российский лоббизм - это о другом, это развести начальство на бабки и произвести впечатление.
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