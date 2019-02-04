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Путин запретил Минобороны РФ и МИДу инициировать переговоры с США по разоружению
10:00 04.02.2019 |
Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на такое решение США, заявил Путин.
"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил президент РФ на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
Путин также попросил эти два ведомства больше не инициировать переговоры с США по разоружению, но отметил, что все предложения РФ остаются в силе.
"Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере (ограничения ракет средней и меньшей дальности) остаются на столе, двери для переговоров открыты", - сказал Путин.
Путин также согласился с предложением Шойгу о создании гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, а также наземного варианта "Калибров".
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Договор отжил свое и скончался естественной смертью, но его призрак еще долго будет использоваться в мировой информационной войне.
Реакция
Министерство иностранных дел Китая призвало США вернуться к договору и решать разногласия с Россией в рамках диалога, а не угрозами. Пекин предупредил, что решение США чревато серией негативных последствий.
"Китай против выхода США из договора и призывает Соединенные Штаты и Россию надлежащим образом разрешить разногласия путем конструктивного диалога", - заявил официальный представитель китайского МИДа.
Американские официальные лица, между тем, указывают, что около 95% ракетного арсенала Китая нарушали бы требования ДРСМД, если бы Китай его подписал. В настоящее время китайские власти не связаны этим соглашением, и Пекин ранее уже отвергал возможность заключения многостороннего соглашения по типу ДРСМД, включавшего бы и КНР.
Ранее в субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Би-би-си: "Все (европейские) союзники согласны с США, поскольку Россия нарушала договор в течение нескольких лет. Она размещает все больше и больше новых ракет, способных нести ядерную боеголовку в Европе".
Европейские страны, тем не менее, опасаются, что окончательная отмена договора приведет к гонке вооружений и в том числе - к возможному размещению на европейской территории американских ракет.
Глава внешней политики Евросоюза Федерика Могерини подчеркнула, что договор ДРСМД чрезвычайно важен для европейской безопасности, и поэтому в случае отмены этого договора Европа потеряет больше других.
"То, чего мы точно не хотим увидеть, так это нового превращения Европы в поле боя или в место, где две сверхдержавы противостоят друг другу. Это давно ушло в историю", - сказала она.
"Мы определенно не хотим даже рассматривать возможность возвращения на этот путь", - заявила Могерини.
"Они нарушают его много лет"
О намерении США выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года. Причиной выхода он назвал нарушения договора российской стороной: "Они нарушают его много лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие".
Вашингтон утверждает, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету - 9М729.
Ее дальность, как считают в США, в нарушение договора существенно превышает 500 километров. По словам американцев, у них есть доказательства создания такой ракеты и ее испытаний. Кроме того, новая ракета даже внешне отличается от старой - она заметно длиннее.
Россия отвергает эти обвинения, в доказательство она даже продемонстрировала новое изделие, но не саму ракету 9М729, а транспортно-пусковой контейнер для нее.
В сравнении с контейнером для 9М728 он и правда оказался длиннее. При этом, указывая на контейнер, российские военные объяснили, что ракета длиннее не за счет увеличения топливного бака, а из-за более крупной боевой части и новой системы навигации.
Последним требованием США было уничтожить ракеты 9М729, которые, по мнению американцев, нарушают договор. Россия назвала это ультиматумом и обвинила Америку в том, что та стремится выйти из договора во что бы то ни стало.
В субботу министерство обороны России заявило, что США приняли решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику "бездоказательные обвинения в адрес России".
Что такое ДРСМД?
* Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный США и СССР в 1987 году, запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия
* Беспокойство США вызывало размещение системы ракет SS-20, и в ответ Америка разместила ракеты "Першинг" и крылатые ракеты в Европе, вызвав масштабные реакции протеста
* К 1991 году около 2700 ракет были уничтожены
* В мае 2007 года министр обороны России Сергей Иванов заявил, что "договор более не является эффективным, так как появились десятки государств, которые имеют такие ракеты". В том же году Владимир Путин заявил о необходимости сделать договор о РСМД многосторонним, однако тогда администрация Барака Обамы не проявила интереса к инициативе Москвы
* В 2002 году США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны
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