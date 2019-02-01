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США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля - Помпео
15:59 01.02.2019 |
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля (ДРСМД).
"Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - заявил он в ходе брифинга в Госдепе США.
Еще 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вывести США из ДРСМД. Президент пояснял, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.
4 декабря госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, объявил, что в связи с нарушениями Россией условий ДРСМД США временно приостанавливают свое участие в договоре - на 60 дней.
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Договор отжил свое и скончался естественной смертью, но его призрак еще долго будет использоваться в мировой информационной войне.
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