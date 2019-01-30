Сможет ли Италия реализовать концепцию «безусловного дохода»?

Итальянская партия "Движение пяти звезд" приобрела мировую известность скорее благодаря харизме ее основателя, комика Беппе Грилло, чем благодаря серьезности предлагаемой ею политики.

Однако одно из ее предложений вызвало неподдельный интерес всего мира: идея "гражданского дохода". Эта концепция (менее радикальная версия схемы "универсального базового дохода", опробованная в Финляндии) теоретически может понравиться как левым, так и правым. Первым - потому что это может сократить неравенство, а вторым - потому что она может упростить социальное обеспечение.

Однако, к сожалению, в этом плане нет революционной идеи Милтона Фридмана о гарантированном базовом доходе для всех граждан, независимо от того, безработные они или нет. Он больше похож на классическую программу социальных пособий к трудовой деятельности. После глубокой рецессии и слабого восстановления есть все основания оказывать помощь людям в Италии. При этом не может не беспокоить тот факт, что этот эксперимент превращается в кошмар, затрудняя поиск наиболее нуждающихся граждан.

"Гражданский доход" Италии предназначен семьям, которые зарабатывают менее 9 360 евро ($10 612) в год. Он включает схему выплат для приобретения основных услуг и жилья, пособие может достигать 780 евро в месяц на одного человека. Он ориентирован на пенсионеров и людей трудоспособного возраста. Последние должны быть готовы откликаться на предложения о работе от службы занятости либо отказаться от пособия. Этим схема отличается от более радикальных базовых схем дохода. Компании получат скидку на свои взносы в фонд социального страхования, нанимая получателя "гражданского дохода".

Страна должна помочь бедным. Согласно данным статистического агентства страны одна пятая граждан страны подвержена риску бедности, а каждый десятый испытывает серьезные лишения. Это хуже, чем в 2008 г., когда показатели составляли 18,9% и 7,5% соответственно. Предыдущие левоцентристские правительства реализовали другую схему поддержки, но она была намного меньше, чем программа партии "Движение пяти звезд".

Две наиболее уязвимые группы в Италии - это иностранцы и многодетные семьи. Домохозяйство, в котором есть хотя бы один член иностранного происхождения, вдвое чаще подвергается риску бедности или социальной изоляции, чем домохозяйство, члены которого являются коренными итальянцами. Также гораздо большему риску подвергаются семьи с пятью или более членами, а не мелкие домохозяйства.

Только граждане, проживающие в Италии не менее 10 лет, могут получать "гражданский доход". И хотя поддерживать домохозяйство из одного человека - это очень великодушный шаг, дополнительный объем денег, выплачиваемый за каждого ребенка, сейчас меньше, чем раньше. Семья с пятью детьми получит столько же денег, сколько семья с тремя детьми. Это снижает стоимость плана партии "Движение пяти звезд", но рискует поставить под удар наиболее нуждающихся.

Административные меры - еще одно серьезное препятствие. Центры занятости Италии, как известно, неэффективны, особенно те, что находятся на более бедном юге. Правительство хочет нанять для них тысячи новых работников, но потребуются годы, чтобы новая структура заработала должным образом. Ожидается, что "гражданский доход" будет выплачиваться с весны, когда еще не будут набраны многие новые сотрудники, либо они не будут обучены должным образом.

Наконец, существует реальная проблема с реализацией схемы, в рамках которой будут выплачиваться средства тем, кто утверждает, что ничего не зарабатывает. А к этой категории можно отнести как самых бедных, так и тех, кто уклоняется от налогов. А поскольку в Италии есть реальная проблема с мошенничеством с доходами, государство должно ужесточить меры по соблюдению законов. Есть опасность, что десятки тысяч рабочих отношений просто перетекут в плоскость "серой экономики".

Партия "Движение пяти звезд", безусловно, заслуживает похвалы за попытки бороться с бедностью в Италии так, как не делали другие партии. Но срочные сроки реализации схемы и состояние итальянской бюрократии рискуют превратить эту схему в пустую трату средств. А это малоприятная перспектива для страны, которая должна быть чрезвычайно осторожной в том, как она расходует деньги налогоплательщиков.