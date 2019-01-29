Финансовые новости
- |
- 29.01.19
- |
- 22:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Брексит»: польза или вред для экономики? Последствия прощания Британии с ЕС в трех графиках
17:51 29.01.2019 |
Британия выходит из Евросоюза, и хотя "брексит" еще не случился, само решение разорвать 40-летний союз уже сказалось на экономике страны.
Половина британцев с воодушевлением ждет развода с Евросоюзом. И поводов для подавленного настроения у потребителей немного: реальные доходы населения возобновили рост вслед за занятостью - безработицы в стране почти нет.
Тектонические сдвиги ждут британскую экономику позже, когда окончательно прояснится судьба "брексита" и будущих отношений с ЕС. Затянувшийся развод застрял на стадии раздела имущества, и переговоры о будущих отношениях даже не начались.
Если Британии и Евросоюзу удастся избежать хаотичного разрыва и расстаться полюбовно, их ждет еще несколько лет переходного периода, когда будут действовать прежние правила свободной торговли, движения людей и капитала.
И в таком подвешенном состоянии Британия живет уже два с половиной года, с момента, когда в июне 2016-го большинство принявших участие в референдуме поддержали "брексит". Неожиданный результат голосования повлиял на потребление, богатство и доходы жителей страны. Вот три графика, которые иллюстрируют это.
Британцы стали меньше есть
Темп роста розничных продаж начал было увеличиваться перед референдумом, но голосование с небольшим лагом переломило этот тренд - в том числе потому, что курс фунта резко обвалился, и розница ответила на это повышением цен.
Прежде всего пострадали продуктовые магазины, поскольку Великобритания импортирует половину всего продовольствия, и львиная доля (60% всего импорта) завозится из ЕС.
Замедление произошло не сразу, так как физические продажи некоторое время оставались на прежнем уровне, а цены выросли, что поддержало рост в денежном выражении. Однако через полгода потребители затянули пояса, свидетельствует статистика.
Последующие два года продажи пребывали в подавленном состоянии - вместо 5-6% годовой рост не превышал 1-2%, а в продуктовой рознице и вовсе наметился спад: британцы стали покупать меньше еды.
Оживления пришлось ждать до лета 2018 года, отмеченного жарой, королевской свадьбой и успехами английской сборной на мировом футбольном первенстве. Но как только парламент начал обсуждать соглашение Терезы Мэй с Евросоюзом и стало ясно, что он его не одобрит, спад возобновился.
Тогда же правительство поделилось мрачными сценариями будущего развода с ЕС, признав, что при любом раскладе экономика проигрывает по сравнению с текущими отношениями. Сторонники "брексита" обвинили чиновников в излишнем пессимизме и попытках запугать население.
Бурный рост богатства домовладельцев закончился
Общая стоимость всей жилой недвижимости в Великобритании превышает 7 триллионов фунтов, и это - основа богатства нации. И за последнее десятилетие эта цифра увеличилась на треть, несмотря на то, что большую его часть рынок недвижимости оправлялся от последствий мирового финансового кризиса.
Референдум переломил этот тренд. Как отметил Банк Англии в ноябрьском отчете, это особенно коснулось дорогого Лондона, где рынок недвижимости больше, чем в регионах, пострадал от изменений в регулировании и налогообложении, а также сокращения чистого притока мигрантов из Евросоюза, последовавшего за решением Британии выйти из ЕС.
Сторонники "брексита" празднуют победу: многие винят приезжих в бурном росте цен, из-за которого жилье стало не по карману человеку со средней зарплатой. Как результат, за последние 20 лет средняя цена поднялась втрое до 230 тысяч фунтов, а доля людей, имеющих дом или квартиру в собственности, резко сократилась.
Среди британцев в возрасте 25-34 лет со средней для страны зарплатой лишь у 27% есть жилье в собственности, тогда как в конце 1990-х таких было 65%, свидетельствуют статистические данные авторитетного британского Institute of Fiscal Studies.
Цены растут, доходы буксуют: люди залезают в долги
После референдума рост зарплат в реальном выражении замедлился, а в 2017 году и вовсе сменился спадом. Только к 2018 году он начал восстанавливаться благодаря отказу правительства от части планов сокращать и экономить в бюджетном секторе.
Но несмотря на это, люди не сократили потребление, а просто залезли в долги. В следующий за референдумом год британцы впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали. Усредненная дыра в семейном бюджете составила 900 фунтов, а в целом по стране - 25 млрд фунтов.
"Чтобы закрыть ее домохозяйствам приходится либо занимать - то есть, жить не по средствам - либо тратить накопления. И наши данные показывают, что они занимают больше, а откладывают меньше", - сообщило статистическое ведомство.
В 2017 году люди взяли кредитов на 80 млрд фунтов - это рекорд последнего десятилетия. А депозиты населения в банках прибавили всего 37 млрд - это минимальный прирост с 2011 года.
Такое поведение чревато проблемами для экономики в будущем, когда люди начнут возвращать долги и восстанавливать более привычное соотношение долга и накоплений. Для этого им придется сокращать потребление, а на него приходится две трети британской экономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Южанина пояснила провал идеи налога на выведенный капитал
|Привлекательная недвижимость: к чему приведет открытие новых площадей для шопинга
|Свободный экспорт и приватизация: Какие реформы ждут «Укроборонпром»
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Брексит»: польза или вред для экономики? Последствия прощания Британии с ЕС в трех графиках
|Правительство Палестинской автономии ушло в отставку
|Болгария может ввести евро уже в начале 2022 - министр
|В Италии введут базовый доход и снизят пенсионный возраст
|Скандал в Польше: лидера партии власти обвиняют в тайном ведении бизнеса
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
Это интересно
|Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»
|Ротшильды продают последний земельный участок в Австрии
|В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки