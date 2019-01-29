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Переименованная Македония берет курс на север
08:38 28.01.2019 |
В этом году зима в Македонии выдалась немного более холодной и снежной, чем обычно. Однако кроме этого, пожалуй, ничто не свидетельствует о том, что южнобалканская республика за одну ночь превратилась в "северную". Стая бездомных собак отдыхает под тридцатиметровой статуей Александра Македонского в центре Скопье - столицы страны, которая теперь официально именуется Республикой Северная Македония.
"Монументальная статуя Александра Македонского, которая должна была искусственно укрепить национальную идентичность македонцев, внезапно превратилась в ничто", - отмечает в беседе с DW македонский политолог Гордан Георгиев. Когда монумент был установлен, в Афинах расценили это как попытку македонцев присвоить себе культурно-историческое наследие Греции. Разумеется, это отнюдь не способствовало установлению добрососедских отношений.
Однако 25 января в Афинах произошло знаменательное событие. Греческий парламент одобрил соглашение с Македонией о переименовании этой страны в Республику Северная Македония, положив тем самым конец 27-летнему спору между двумя соседними странами. Парламент в Скопье проголосовал за переименование своей страны еще 11 января.
Название Македонии как камень преткновения
Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. В Афинах опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье мог бы предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года являлось словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Афины блокировали вступление Скопье в НАТО и Евросоюз.
Теперь же Македония добавила к своему названию географический классификатор, отличающий ее от одноименного региона на севере Греции. Историческое соглашение между двумя странами о переименовании республики было подписано в июне 2018 года премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и его македонским коллегой Зораном Заевым на берегу озера Преспа на границе с Грецией.
Через несколько месяцев в Македонии прошел референдум, участники которого отвечали на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?" Плебисцит был признан несостоявшимся, так как в нем участвовали лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Тем не менее, 91 процент проголосовавших поддержали соглашение.
Для Македонии открывается путь в НАТО и ЕС
С одной стороны, решение о переименовании страны должно открыть Скопье путь в Евросоюз и НАТО. С другой стороны, разрешение спора вокруг названия Македонии должно послужить основой для установления добрососедских отношений в регионе, развитию которых в прошлом зачастую мешали национальные и территориальные разногласия.
"Это историческое примирение открывает путь к стратегическому партнерству и тесному сотрудничеству в ряде областей, представляющих (для Македонии и Греции - Ред.) взаимный интерес", - заявил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров вскоре после объявления итогов голосования в Афинах. Он твердо уверен в том, что даже противники Преспанского соглашения "постепенно это осознают". Греки являются естественными союзниками македонцев, подчеркнул Димитров в беседе с DW.
Националисты по обе стороны границы
Стоит отметить, что символика играет при этом весьма важную роль. К примеру, у памятника Александру Македонскому в Скопье планируется установить табличку с пояснением, что знаменитый воин также является частью греческого, а не только македонско-славянского исторического наследия. Совместная греко-македонская междисциплинарная комиссия уже работает над прояснением ряда вопросов исторического, археологического и общеобразовательного характера, разделяющих оба народа в последние десятилетия.
Впрочем, работа комиссии до сих пор осложнена рядом проблем - не в последнюю очередь давлением со стороны националистов по обе стороны границы. Массовые, а иногда и насильственные протесты против компромиссного решения регулярно проходят как в Македонии, так и в Греции. Ведущие оппозиционные консервативные партии - "Новая демократия" в Греции и ВМРО-ДПМНЕ в Македонии - решительно выступают против Преспанского соглашения.
"В обеих странах усилились националистические и фашистские настроения, - рассказывает македонская писательница Кица Кольбе в интервью DW. - Этот спор выгоден только коррумпированным политикам националистического толка. Именно поэтому они столь ожесточенно борются против договора, ведь это ослабляет воздействие их пропаганды".
Преспанское соглашение в роли посредника
В качестве члена междисциплинарной комиссии Кольбе часто приходится сталкиваться лицом к лицу со своим собственным прошлым. Писательница родилась в 1951 году в лагере для беженцев неподалеку от Скопье: ее родители были изгнаны из северной Греции во время гражданской войны, длившейся в стране с 1946 по 1949 годы.
Автор не понаслышке знает о перипетиях давнего конфликта и о том, сколько страданий он принес обоим народам. Но это лишь укрепило ее желание активно содействовать примирению и поиску компромисса между Грецией и Македонией. "Если два человека ссорятся, то им может помочь посредник. В этом случае посредником является Преспанское соглашение. Смысл документа понятен: обе стороны должны говорить друг с другом обо всем, что их разъединяет", - резюмирует писательница.
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