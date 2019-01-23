Китай в 2018г увеличил расходы бюджета на 8,7% - до рекорда

Расходы бюджета Китая в 2018 году выросли на 8,7% и достигли рекордного объема в 22 трлн 90,6 млрд юаней ($3,267 трлн), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В том числе затраты на образование составили 3,222 трлн юаней (+6,7%), на развитие науки и техники - 832,2 млрд юаней (+14,5%), на социальное обеспечение и занятость - 2,708 трлн юаней (+9,7%), на здравоохранение и плановое деторождение - 1,57 трлн юаней (+8,5%), на транспортные перевозки - 1,1073 трлн юаней (+3,7%).

Доходы бюджета в прошлом году увеличились на 6,2%, достигнув 18 трлн 335,2 млрд юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

В частности, налоговые поступления повысились на 8,3% - до 15,64 трлн юаней, неналоговые - сократились на 4,7%, составив 2,695 трлн юаней.

Поступления от НДС в прошлом году достигли 6,1529 трлн юаней (+9,1%), от налога на потребление - 1,063 трлн юаней (+4%), от налога на прибыль предприятий - 3,532 трлн юаней (+10%), от подоходного налога физлиц - 1,387 трлн юаней (+15,9).

Запланированный в бюджете на 2018 год объем расходов составлял 20,98 трлн юаней, доходов - 18,32 трлн юаней.

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