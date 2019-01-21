Рост ВВП Китая в 2018 году замедлился до минимума за 28 лет

ВВП Китая в IV квартале увеличился на 6,4% в годовом выражении после роста на 6,5% в III квартале, сообщило Национальное бюро статистики. Динамика ВВП соответствует прогнозу опрошенных Reuters аналитиков.

Рост ВВП по итогам 2018 г. замедлился до 6,6% с пересмотренных 6,8% в 2017 г. Темпы роста в прошлом году были минимальными с 1990 г. и совпали с прогнозом.

В поквартальном выражении ВВП Китая в октябре-декабре вырос на 1,5% после роста на 1,6% в июле-сентябре. Результат совпал с ожиданиями аналитиков.

Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

В декабре наблюдались признаки стабилизации, указавшие на то, что усилия правительства по поддержке экономики начинают давать эффект.

Промышленное производство в Китае в декабре выросло на 5,7% в годовом выражении после подъема на 5,4% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали замедление роста до 5,3%.

Розничные продажи в прошлом месяце повысились на 8,2% после увеличения на 8,1% в ноябре.

Инвестиции в основной капитал в 2018 г. выросли на 5,9%, минимальными темпами по крайней мере с 1996 г. Прогноз предполагал увеличение капиталовложений на 6%.

Уровень безработицы в городах Китая в декабре составил 4,9%.

Власти Китая в прошлом году объявили о снижении налогов и увеличении инфраструктурных инвестиций, чтобы поддержать экономический рост.

Правительство страны также предпринимает усилия для обеспечения достаточного финансирования частного сектора, особенно небольших фирм, сталкивающихся с проблемами ликвидности.

Как сообщали "Вести.Экономика", глава Народного банка Китая И Ган в январе заявил, что центробанк усилит поддержку экономики.

Лидеры КНР в своем заявлении после ежегодного совещания по экономической политике в декабре пообещали сохранять разумную денежно-кредитную политику, соблюдая "надлежащий" баланс между ужесточением и ослаблением в 2019 г.