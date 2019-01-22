Итальянская Eni приостановила работу с «Роснефтью» в Черном и Баренцевом морях из-за санкций США

Итальянская Eni вынуждена приостановить работу с "Роснефтью" в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, заявила председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья.

"К сожалению, нет (не продолжаем работу по проектам в Черном и Баренцевом морях с "Роснефтью" - прим. ред.) из-за санкций", - ответила Марчегалья на запрос РИА "Новости".

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В итальянской компании сообщения о прекращении сотрудничества, поступившие от анонимного источника в аппарате российского правительства, слухами.



"Роснефть" и Eni в 2012 г. договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море.

Eni получила в проектах 33,33%, при этом итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до открытия коммерческих запасов углеводородов.