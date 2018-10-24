Итальянская Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря и обсуждается временная приостановка совместных проектов на шельфе Баренцева моря.

"После завершения в марте 2018 г. бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" на шельфе Черного моря компания Eni реализовала свое право на выход из проекта, который состоялся в марте 2018 года. В отношении проектов на шельфе Баренцева моря в настоящее время обсуждаются условия их временной приостановки", - отмечается в комментарии аппарата правительства России.

Работы по разведке участков в Черном и Баренцевом морях могут быть прекращены из-за риска вторичных санкций, которые США пообещали ввести в отношении неамериканских компаний, сотрудничающих с Россией, сообщали ранее "Вести. Экономика".

В июне 2013 г. "Роснефть" совместно с Eni приступили к реализации проектов по разработке месторождений на шельфе Черного ("Западно-Черноморская площадь") и Баренцева морей (участки "Федынский" и "Центрально-Баренцевский").

Eni и "Роснефть" создали совместные проекты для разведки и разработки Центрально-Баренцевского (Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской площади в Черном море (Shatskmorneftegaz).

Итальянская компания получила в проектах 33,33% и взяла на себя обязательство полностью финансировать геологоразведку до открытия коммерческих запасов углеводородов. До сих пор была пробурена одна скважина на Черном море, однако нефти там не обнаружилось. Общие инвестиции в СП с 2013 го. составили $269 млн.