Рецепт от популизма: как политический кризис в Швеции завершился поражением «друзей Путина»

Роман Горбик / Европейская правда

Хорошие новости из Швеции для Украины.

Партия "друзей Путина" не только вчистую проиграла коалиционные торги - новое правительство, которое только что представили в Стокгольме, станет значительно более либеральным и, вполне вероятно, усилит сотрудничество с НАТО.

Поэтому Украина, при условии активизации усилий на скандинавском направлении, имеет все шансы получить более активного союзника на севере Балтийского моря.

"Мы выбираем другой путь"

Когда в прошлую пятницу, на 131-й день коалициады, длившейся всю осень и добрую половину зимы после сентябрьских выборов, шведский парламент приступил к голосованию за кандидатуру главы социал-демократов Стефана Левена на должность премьер-министра Швеции, страна затаила дыхание.

В случае провала в запасе у политиков оставалось последнее - четвертое - голосование. Чтобы не затягивать и так уже, казалось, бесконечный процесс, спикер Риксдага обещал назначить его на 25 января.

Если бы и на этот раз главу правительства не утвердили, вариант оставался бы один: досрочные выборы.

Впрочем, это не означало бы быстрого решения ситуации. Ведь избирательная комиссия объявила бы дату перевыборов только в апреле, поэтому день голосования пришелся бы на лето. Страна год жила бы без правительства.

Но после голосования Швеция выдохнула. И замерла от историчности момента. Не только потому, что это - исторический рекорд продолжительности формирования правительства в Швеции.

Блоковая политика, десятилетиями определявшая политический ландшафт страны, ушла в прошлое.

"Везде в Европе распространяются правоэкстремистские движения. Во многих странах силы с антидемократическими программами пришли к власти. Но мы в Швеции отстаиваем равенство всех людей. Мы выбираем другой путь", - такими символическими словами начинается программа нового правительства. "Швеция выбрала другой путь. Это исторично!" - повторил Левен в заявлении для прессы после своего избрания.

Триумф компромисса

За Левена проголосовало 115 депутатов, против - 153, еще 77 воздержались. Несмотря на видимое преимущество его противников, нужно было 175 голосов против, чтобы "завалить" кандидатуру.

Таким образом, 192 депутатов были "не против" Левена. По шведской системе это и есть главное. Именно те, кто воздержался, и подарили Левену и эсдекам еще четыре года власти.

В ходе долгих и изнурительных переговоров коалиции социал-демократов и "зеленых" удалось обеспечить нейтралитет коммунистов, либералов и центристов. Правые партии должны были бы для этого сломать Альянс - свой довольно продолжительный блок с консервативной Партией умеренных, вызвав их ярость и непонимание части избирателей.

Ян Бйорклюнд, лидер либералов, пояснил, что с радостью поддержал бы консервативных коллег из "синей" коалиции, но их правление ежедневно требовало бы поддержки ультраправой и прокремлевской партии "Шведские демократы". Не допустить этого для либералов и центристов стало вопросом принципа.

Сделано это было не просто так, а ценой значительных уступок и компромиссов.

Залогом стал меморандум, где эсдеки должны были отказаться от части своих обещаний и включить в декларации правительства пункты программы либералов и центристов. Одновременно правые партии, а вместе с ними - и коммунисты отказались от министерских должностей, уменьшив свою ответственность перед избирателями за "позорный альянс", говоря словами одного комментатора. С правительством они будут сотрудничать косвенно - поддерживая его предложения в парламенте (если те их будут удовлетворять, конечно).

Некоторые комментаторы уже оплакали "смерть левых сил". Мол, в союзе с центристскими партиями социал-демократы растеряют остатки своего социализма.

Однако формирование такой "полуширокой" коалиции - это скорее признак ответственности политического класса и его политической культуры. Прежнее разделение между рабочим и средним классом ушло в прошлое, по крайней мере на время, в обществе, которое стоит перед угрозой радикализма, но и одновременно переживает один из крупнейших экономических подъемов в истории.

Стефана Левена же, которого до сих пор считали посредственностью, журналисты окрестили исторической фигурой. Выходец из детского дома, он не получил высшего образования и является настоящим представителем рабочего класса.

Его не назовешь визионером или ярким оратором. Но он четкий стратег и переговорщик, который оказался на своем месте в то время, когда именно эти качества требовались его партии. Несмотря на рекордно низкий результат на выборах, эсдеки все-таки сохранили власть.

Долгая игра

Нынешнее правительство - следствие невиданных в шведской политике торгов, которые уже почти дали результат в декабре, накануне Рождества.

Тогда после нескольких неудачных попыток была выдвинута кандидатура Левена. Казалось, центристы и либералы уже согласны были поддержать его кандидатуру, но в последний момент альянс рассыпался из-за недостатка доверия.

Выходя из переговорной комнаты, политики из разных лагерей передавали СМИ диаметрально противоположные версии происходящего за закрытыми дверями. Однако суть сводилась к высокомерной позиции социал-демократов (крупнейшей партии даже после неудачных сентябрьских выборов) и их нежеланию уступить в принципиальном, хотя и мелком вопросе - об отмене "брони" при сокращениях для старых работниках, на чем настаивали центристы.

Их лидер Анни Лееф тоже заигралась, стремясь достичь невозможного - одновременно оттеснить от власти Левена и не входить в сотрудничество с популистскими "Шведскими демократами".

Между тем рейтинги правых партий стремительно падали. Парламент взял паузу на рождественские каникулы. После праздников центристы оказались значительно более готовыми к компромиссу.

Шанс для Украины?

Политика нового правительства будет значительно либеральнее. Для Украины важен не только сам факт того, что "Шведские демократы", которые откровенно поддерживают Путина, выступают за выход Швеции из ЕС и дистанцирование от атлантических структур, оказались за бортом.

Как либералы, так и центристы настаивают на сближении Швеции с НАТО, вплоть до вступления.

Обнародованная декларация правительства этот вопрос обходит. Поэтому возникает много вопросов. Главный из них - смогут ли шведские "буржуа" дожать неприсоединившихся социал-демократов и добиться существенного укрепления сотрудничества с НАТО, или этот вопрос станет причиной раздрая и возможного развала лоскутной коалиции?

Но для Украины появление проатлантических факторов влияния на правительство - очень хорошая новость и обещание большей поддержки. Бесспорно, Киеву следует активизировать свои усилия на шведском направлении.

Кроме того, состав кабинета изменился лишь частично. Большинство министров удержались на своих должностях.

Покидает свой пост министра культуры и демократии дружественная к Украине Элис Ба Кюнке - чтобы баллотироваться в Европарламент. Назначение на ее должность функционерки "зеленых" Аманды Линд уже резко раскритиковала шведская пресса как проявление равнодушия к культуре - ключевому полю боя за идеологическую гегемонию с радикалами и популистами. Газеты тоже "поджарили" Линд за ее благодарность в адрес политика-неудачника Мехмета Каплана, который должен был в свое время покинуть пост министра за расистские высказывания. Очевидно, мы станем свидетелями еще не одного скандала с участием этого министра.

Что изменится? Ожидается, что под давлением либералов усилится борьба с преступностью. Правительство пообещало облегчить для полиции прослушивание и взлом телефонов, смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов.

Будут снижены налоги, а бизнес получит определенные льготы. Продолжится приватизация государственного сектора. Также будет введен языковой экзамен при получении гражданства. Вместе с тем, социал-демократы и "зеленые" планируют выполнить свои обещания, бросив новые ресурсы на преодоление проблем климата и добавив 5 млрд крон в год (около 500 млн евро) к и без того весомым шведским соцвыплатам.

Удалось ли справиться с проблемой правого популизма? Вовсе нет. "Шведские демократы" и по-прежнему будут сильным голосом в парламенте.

Однако реального влияния на политику у них не будет. По крайней мере - при отсутствии масштабного кризиса - в течение следующих четырех лет.