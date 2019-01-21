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Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии
07:28 21.01.2019 |
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по позициям "Аль-Кудс" - элитного подразделения в составе иранского Корпуса стражей исламской революции - на территории Сирии.
Израильские военные не предоставили никаких подробностей операции, однако сообщается об авиаударах вблизи столицы Сирии Дамаска рано утром в понедельник.
Сирийские СМИ сообщают, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили "воздушную атаку Израиля".
В воскресенье ЦАХАЛ заявила, что израильская противоракетная оборона перехватила ракету над Голанскими высотами.
Что мы знаем об операции Израиля?
Армия обороны Израиля объявила о начале операции в своем "Твиттере" утром в понедельник.
Сирийское государственное информационное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские ПВО сбили большинство "вражеских ракет".
Базирующаяся в Британии Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что израильские ракеты были нацелены на "окрестности столицы Дамаска".
Очевидцы в Дамаске говорили о громких взрывах.
Позже Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что израильские ракеты уничтожили склады оружия и военные объекты, принадлежащие Ирану и поддерживаемому Ираном движению "Хезболла", и что в результате авиаудара есть жертвы.
Предупреждение Нетаньяху
Операция началась после того, как Израиль заявил, что над северной частью Голанских высот была выпущена ракета, которую перехватила израильская система противоракетной обороны "Железный купол".
Популярный израильский горнолыжный курорт Хермон на Голанских высотах закрыт.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением в ходе своего визита в Чад в воскресенье.
"У нас есть четкая политика, направленная на противодействие иранскому военному присутствию в Сирии, нанесение ущерба тому, кто пытается причинить нам вред", - сказал он.
Израиль редко признает проведение атак по целям внутри Сирии.
Но в мае 2018 года израильские военные заявили, что ВВС Израиля атаковали почти все военные объекты Ирана в Сирии в ходе крупнейшего наступления с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.
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