Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса

Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса получило вотум доверия в парламенте Греции. По итогам голосования, состоявшегося в Афинах вечером в среду, 16 января, в поддержку Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.

Алексис Ципрас поставил вопрос о доверии своему правительству 13 января, вскоре после того, как министр обороны страны Панос Камменос заявил о своей отставке и выходе его партии "Независимые греки" из состава коалиционного правительства.

Спор о переименовании Македонии

Отставка Камменоса состоялась в преддверии голосования греческого парламента о переименовании государства Македония в Республику Северная Македония.

В пятницу, 11 января, македонский парламент проголосовал за соответствующие изменения в конституции страны с целью открыть Македонии дорогу в ЕС и НАТО.

До сих пор Греция блокировала вступление Македонии в Евросоюз и Североатлантический альянс, опасаясь, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.