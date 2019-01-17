Израиль и Египет выстраивают энергетический коридор

Израиль подтвердил, что ведет обширные переговоры с Египтом о строительстве нового подводного газопровода между двумя странами.

Переговоры проходят в рамках ранее согласованной сделки на $15 млрд по экспорту израильского газа в Египет. Новая линия значительно расширит экспортные возможности Израиля для его арабского соседа, позволив превысить максимально возможный на сегодняшний день объем 7 млрд куб. м в год, которые сейчас поставляются через существующий трубопровод EMG на Синай.

Министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Юваль Стейниц объявил этот амбициозный проект частью более широких "усилий по превращению Восточного Средиземноморья в центр экспорта энергии на пороге Европы".

"Пока не принято окончательное решение, но ведутся переговоры", - заявил Стейниц Bloomberg, участвуя в Первом Восточно-Средиземноморском газовом форуме, нацеленном на преобразования в сфере энергетики в Восточном Средиземноморье.

В частности, в нем приняли участие министры нефти из Израиля, Греции, Египта, Кипра, Иордании, Италии и Палестины. Также они будут участвовать в другой встрече в апреле. Bloomberg отмечает, что общая цель состоит в том, чтобы "сотрудничать, монетизируя резервы, используя существующую инфраструктуру и увеличивая пропускную способность".

Это первый визит израильского министра энергетики в Египет с 2011 г., когда Арабская весна привела к отставке Хосни Мубарака. Все это вылилось в неопределенность и хаос, включая кратковременное правление группировки "Братьев-мусульман", что впервые поставило будущее египетского мирного договора с Израилем под вопрос.

Также Стейниц заявил Bloomberg: "Уже в следующем году может начаться строительство трубопровода, который будет транспортировать газ с израильских морских месторождений Левиафан и Тамар на заводы Египта для последующей переработки и реэкспорта".

В том, что касается более крупного проекта подводного трубопровода Восточного Средиземноморья, поставляющего газ в Европу, впервые предложенного греческим министром энергетики Иоанисом Маниатисом в 2014 г., Стейниц подтвердил, что здесь виден прогресс.

Он назвал этот проект "самым длинным и самым глубоким газопроводом в мире". Согласно первоначальным расчетам его стоимость составит $7 млрд, он будет финансироваться "частными компаниями и институциональными кредиторами".

Предполагается, что подводный трубопровод соединит Израиль через Кипр с Грецией и Италией в рамках масштабного проекта. Его строительство займет 5 или 6 лет, а работы начнутся уже в следующем году.

Превращение Восточного Средиземноморья в "горячую точку в сфере энергетики" может привести к огромным геополитическим последствиям, особенно с учетом того, что ЕС зависит от России в том, что касается трети объемов его газа. Особенно это относится к Юго-Восточной Европе, которая полностью зависит от российского газа, учитывая отсутствие инфраструктуры.