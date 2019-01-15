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США не будут продлевать исключения для 8 стран на покупку нефти у Ирана
08:53 15.01.2019 |
Соединенные Штаты Америки (США) решили больше не продлевать срок действия разрешений 8 странам импортировать иранскую нефть без риска попасть под санкции США. Об этом заявил специальный посланник США по Ирану Брайан Гук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, из восьми стран, получивших полугодовую отсрочку от применения санкций (Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея), только пять воспользовались ею.
Также отмечается, что США санкциями сократили экспорт Ираном до около 1 млн баррелей в день с 2,7 млн до объявления санкций.
5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.
Напомним, ранее министр нефтяной отрасли Ирана Бижан Зангане заявил, что действующие в отношении страны санкции США "совершенно незаконны" и Тегеран не намерен их соблюдать.
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