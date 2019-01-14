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Нетаньяху подтвердил атаку Израиля военных объектов Ирана в Сирии
07:52 14.01.2019 |
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил на заседании кабинета министров в воскресенье, 13 января, что ракеты Израиля нанесли удар по военным объектам Ирана в Сирии.
"За последние 36 часов наши ВВС нанесли удар по иранским складам с оружием в аэропорту Дамаска", - цитирует Нетаньяху информационное агентство AFP. По словам политика, эта операция доказывает, что Израиль "как никогда полон решимости противостоять Ирану в Сирии", а израильские ВВС уже "сотни раз атаковали объекты Ирана и движения "Хезболлах".
В пятницу, 11 января, сирийское государственное информагентство Sana сообщало об авиаударах Израиля, подчеркивая при этом, что сирийским ПВО удалось перехватить большинство ракет, а одно из попаданий пришлось на склад министерства транспорта в аэропорту Дамаска.
Израиль редко подтверждает ведение военных действий в Сирии
В сирийском конфликте, продолжающемся уже семь лет, Тегеран и его союзники из движения "Хезболлах" выступают на стороне президента страны Башара Асада. Израиль же всеми силами стремится ограничить влияние Ирана в данном регионе.
Тель-Авив исключительно редко подтверждает факт совершения Израилем военных операций в Сирии. При этом в интервью газете The New York Times, опубликованном в пятницу, 11 января, начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Гади Айзенкот, заявил, что за прошедшие годы его страна "нанесла удары по тысячам целей, инкогнито и не беря на себя за это ответственности".
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