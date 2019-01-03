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Трамп: вывод войск из Сирии - растянутый во времени процесс
07:49 03.01.2019 |
Вывод американских войск из Сирии будет растянутым во времени процессом, сообщают в среду американские СМИ со ссылкой на президента США Дональда Трампа.
По его словам, вывод войск пройдёт "в течение определённого периода времени".
Более точной информации о выводе войск президент не предоставил. Это не первый случай, когда Д.Трамп заявляет, что вывод войск из Сирии будет поэтапным процессом.
Также американский президент оспорил мнение о том, что Россия рада выходу США из Сирии, отметив, что Россия хочет, чтобы США и дальше уничтожали террористическую группировку ИГ на сирийской территории.
"Россия и Иран, мы помогаем им, им не нравится смотреть, как мы уходим", - заявил Д.Трамп.
Кроме того, Д.Трамп отметил, что США желают защищать курдов в Сирии, не смотря на вывод своих войск из страны.
Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Д.Трамп дал Пентагону порядка четырех месяцев для вывода войск из Сирии. Д.Трамп отметил на заседании кабинета министров в среду, что он сам о таких сроках не говорил.
Д.Трамп в середине декабря заявил о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.
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