Финансовые новости
- |
- 19.12.18
- |
- 22:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Популистское правительство Италии и ЕС достигли компромисса по бюджету
16:08 19.12.2018 |
Италия и Евросоюз достигли компромисса относительно противоречивого итальянского бюджета, который позволит избежать финансовых санкций ЕС.
Об этом в среду на брифинге в Брюсселе сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда".
"Итальянское правительство прошло долгий путь. Еще несколько недель назад преобладала риторика конфронтации. Насыщенные переговоры в течение последних двух недель вылились результатом на 2019 год, что позволяет нам избежать процедуры чрезмерного дефицита на данном этапе", - заявил Домбровскис.
Еврочиновник уточнил, что Италия избежит финансовых санкций ЕС только в том случае, если все согласованные меры будут воплощены в жизнь.
Он признал, что достигнутое решение между Римом и Брюсселем не идеально, однако позволяет избежать процедуры чрезмерного дефицита.
На прошлой неделе Конте заявил в Брюсселе, что Италия готова сократить дефицит 2019 года с 2,4 до 2,04% ВВП.
Италия рисковала попасть под санкции ЕС, не приняв мер для пересмотра своих планов по увеличению расходов на следующий год, которые Еврокомиссия назвала "беспрецедентным" отклонением от финансовых правил еврозоны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Митрополит Симеон: Теперь каждый должен сделать выбор – за московскую он церковь или за украинскую
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера ПриватБанка Коломойского
|Украина подает в ЕСПЧ доказательства того, как именно Россия руководит войной на Донбассе
|НБУ обнародовал полный пакет из 7 проектов постановлений будущей системы валютного регулирования
|Совет директоров МВФ утвердил новую программу SBA для Украины на $3,9 млрд - пресс-релиз Фонда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин США решил снять санкции с «Русала» Олега Дерипаски
|ЕС одобрил чрезвычайный план на случай нерегулируемого «Брекзита»
|Жители ЕС больше не смогут свободно приезжать в Британию на работу
|Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии. СМИ сообщают о выводе войск
|Популистское правительство Италии и ЕС достигли компромисса по бюджету
|Путин запретил показывать на улицах курс валют
Это интересно
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года