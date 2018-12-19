Популистское правительство Италии и ЕС достигли компромисса по бюджету

Италия и Евросоюз достигли компромисса относительно противоречивого итальянского бюджета, который позволит избежать финансовых санкций ЕС.

Об этом в среду на брифинге в Брюсселе сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда".

"Итальянское правительство прошло долгий путь. Еще несколько недель назад преобладала риторика конфронтации. Насыщенные переговоры в течение последних двух недель вылились результатом на 2019 год, что позволяет нам избежать процедуры чрезмерного дефицита на данном этапе", - заявил Домбровскис.

Еврочиновник уточнил, что Италия избежит финансовых санкций ЕС только в том случае, если все согласованные меры будут воплощены в жизнь.

Он признал, что достигнутое решение между Римом и Брюсселем не идеально, однако позволяет избежать процедуры чрезмерного дефицита.

На прошлой неделе Конте заявил в Брюсселе, что Италия готова сократить дефицит 2019 года с 2,4 до 2,04% ВВП.

Италия рисковала попасть под санкции ЕС, не приняв мер для пересмотра своих планов по увеличению расходов на следующий год, которые Еврокомиссия назвала "беспрецедентным" отклонением от финансовых правил еврозоны.