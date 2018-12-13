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Власти Италии согласились снизить дефицит бюджета в 2019 году до 2,04%
12:59 13.12.2018 |
Италия в переговорах с властями ЕС согласилась снизить дефицит бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% от ВВП, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Нам удалось получить некоторые финансовые ресурсы, и мы используем их в этих переговорах. Мы смогли опуститься с 2,4% до 2,04%", - сообщил он после встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
По словам премьера, предложение итальянской стороны "позволяет нам сказать, что мы не предаем доверие граждан и уважаем принятые обязательства".
Так, в частности, в обновленном проекте бюджета должны остаться планы по введению пособия для малоимущих и безработных, которое Рим представляет как безусловный базовый доход, и введению так называемой пенсионной "квоты 100", при которой право выхода на пенсию будет иметь гражданин, возраст и трудовой стаж которого в сумме достигли 100 лет.
"Я работаю, чтобы избежать процедуры (введения санкций)", - сказал Конте, отметив плодотворность и конструктивность диалога с ЕС.
На прошлой неделе Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. ЕК 21 ноября отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям пакта, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга - к 60% ВВП.
Как писали "Вести.Экономика", ранее Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС.
ЕК 21 ноября представила оценку проектов бюджетов всех государств еврозоны, включая Италию. Еврокомиссия отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям Пакта стабильности и роста, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга - к 60% ВВП.
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