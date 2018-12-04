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В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»
Итальянская полиция во вторник в ходе рейда в Палермо задержала 45 членов сицилийской мафии "Коза ностра", среди которых - ее предполагаемый главарь, 80-летний ювелир Сеттимо Минео.
Итальянские СМИ называют его преемником бывшего главаря "Коза ностры" Сальваторе Риины, умершего в тюрьме в ноябре 2017 года. Как сообщалось, в мае Минео был избран "крестным отцом" мафии на встречи лидеров "Коза ностры".
Задержанных обвиняют в вымогательстве, незаконном ношении оружия, поджогах и других преступлениях.
Сицилийская мафия "Коза ностра" сумела после долгого перерыва восстановить свою лидерскую верхушку, так называемую "куполу". Встреча лидеров этой преступной группировки прошла впервые с 1993 года.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал в "Твиттере", что эта незаурядная операция карабинеров разрушила новую "куполу" "Коза ностры".
Карабинеры - один из четырех видов вооруженных сил Италии, исполняющий полицейские функции на территории страны.
В последние годы полиция нанесла сильный ущерб сицилийской мафии, но "Коза ностра" пытается восстановить свое лидерство в преступном мире, сообщают итальянские СМИ.
"Я упал с неба"
"Коза ностра" долгое время испытывала проблемы из-за того, что ее лидер Тото Риина сидел в тюрьме. Но когда он умер, мафия перестроилась, чтобы восстановить руководство группировкой.
Сальваторе Риина был известен своей крайней жестокостью.
В 1992 году мафия устроила взрывы, в результате которых погибли два ведущих итальянских прокурора Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.
Шесть месяцев спустя Риина был арестован.
Итальянская газета "La Repubblica" сообщает, что Сеттимо Минео был впервые арестован по приказу Фальконе еще в 1984 году. После задержания он заявил следователям: "Я не знаю, о ком вы говорите, я с облака упал".
Минео был осужден на пять лет по делу об убийстве Фальконе. Он вышел из тюрьмы, но в 2006 году вновь был арестован и приговорен к 11 годам лишения свободы.
Его высоко ценил Сальваторе Риина. Еще в 1982 году Минео чудом остался жив, попав в засаду. Тогда погиб его брат Джузеппе. Его второй брат Антонио позже также был застрелен.
Глава парламентской комиссии Италии по борьбе с мафией Никола Морра заявил, что государство одержало победу в борьбе с сицилийской мафией. Но эта победа не окончательна.
"Они никогда не сдадутся, - сказал он. - Но и мы тоже никогда не отступим".
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