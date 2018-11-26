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Израиль построит свой «Северный поток» к 2026 году
09:14 26.11.2018 |
Израиль намерен до конца 2025 года начать поставки газа в Европу по новому крупному газопроводу. Соответствующее соглашение с Грецией, Кипром и Италией должно быть подписано к февралю 2019 года, заявил в воскресенье, 25 ноября, министр энергетики страны Юваль Штайниц. По его словам, предполагаются также поставки газа с Кипра.
Министр отметил, что четыре страны достигли принципиального согласия по данному вопросу спустя год после того, как в технико-экономическом обосновании, составленном экспертами ЕС, была дана положительная оценка проекта.
По первоначальным подсчетам, строительство газопровода длиной 2100 километров обойдется примерно в 6 миллиардов евро. Его планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине до 3000 метров от богатых месторождений Израиля до Кипра, а оттуда - до Крита и через материковую часть Греции до Италии.
Штайниц указал, что в течение года после официального подписания соглашения должен быть решен вопрос частного финансирования трубопровода. Прокладка займет еще 4-5 лет. "Если все пойдет, как запланировано, мы рассчитываем, что в 2024-2025 году мы станем поставщиком энергетических ресурсов для Европы", - поделился планами израильский министр.
По согласию всех четырех участников проекта к нему смогут присоединиться и другие страны, подчеркивают в израильском министерстве энергетики. Европейский Союз выделил на технико-экономическое обоснование и планирование 70 миллионов евро.
Меморандум о взаимопонимании по строительству газовой магистрали в Европу был подписан министрами энергетики Израиля, Кипра и Греции, а также послом Италии на Кипре в декабре 2017 года. При подписании в Никосии присутствовал и комиссар ЕС по вопросам энергетики и защиты климата Мигель Ариас Каньете.
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