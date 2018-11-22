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Итальянские розничные инвесторы голосуют деньгами против действий правительства
13:37 22.11.2018 |
Частные инвесторы в Италии достаточно громко выразили неодобрение по поводу действий правительства страны. Выпуск облигаций BTP Italia, привязанных к инфляции и ориентированных на розничный сегмент, предложенный впервые после майских потрясений, собрал наименьшее количество заявок с 2012 г.
Ценные бумаги BTP Italia обычно продаются один раз в шесть месяцев. Заявки розничных инвесторов на облигации BTP Italia по итогам третьего дня продажи составили €864 млн ($984 млн). Это сопоставимо с предыдущим минимумом в €974 млн в 2012 г. Максимум в €17 млрд был привлечен в 2013 г.
Правда, по словам аналитиков, у казначейства еще есть шанс разместить облигации на запланированные €5 млрд. Причем наибольший вклад могут внести институциональные инвесторы. Минимальная ставка купона должна составить 1,45%.
Вотум недоверия со стороны местных инвесторов должен обеспокоить итальянские власти, планировавшие привлечь больше денег для финансирования своих политических инициатив. Тем более что правительство запланировало на следующий год бюджетный дефицит в размере 2,4% ВВП, из-за чего возникли противоречия с руководством Евросоюза.
Итальянские 10-летние бонды выросли почти на 150 базисных пунктов в этом году до 3,48%, причем наблюдаемый разброс по сопоставимым немецким облигациям более чем удвоился до 312 базисных пунктов.
"Итальянская пресса ежедневно следит за спредом, так что у итальянских вкладчиков есть понимание о недавней волатильности", - отметил стратег NatWest Markets Plc. Джайлс Гейл, добавив, что поддержка этих инвесторов важна с символической точки зрения.
Тем временем Европейский союз сделал первый шаг к наложению штрафов на четвертую по величине экономику блока 21 ноября после заявления о том, что планы расходов, представленные Римом, нарушают правила блока. Как сообщает агентство Ansa, премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует обратиться к нижней палате парламента 22 ноября.
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