Финансовые новости
- |
- 21.11.18
- |
- 19:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии и грозит санкциями
18:02 21.11.2018 |
Европейская комиссия в среду, 21 ноября, окончательно отвергла переработанный план бюджета Италии на 2019 год. Как пояснили чиновники в Брюсселе, этот шаг связан с "превышением согласованных параметров дефицита", отмечает агентство dpa.
Исходя из нормативных документов Евросоюза, государственный долг не должен превышать 60 процентов ВВП. Популистское правительство Италии заложило в проект бюджета госдолг в размере 2,3 трлн евро, что составляет 130 процентов ВВП. За счет предполагаемых расходов правительство намерено снизить пенсионный возраст, уменьшить налоговую нагрузку и ввести проект социальных гарантий для безработных по немецкому образцу. Как считает еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, Италия планирует решать свои проблемы за счет дальнейшего кредитования и предложенный проект отрицательно скажется на экономической ситуации в стране.
Брюссель уже пригрозил начать официальное расследование против Италии. Соответствующее решение, угрожающее Риму многомиллиардными штрафными санкциями, должны принять министры финансов стран ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Распродажа танков: Как Гриценко «убивают» хищениями в армии
|Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии и грозит санкциями
|Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы
|Китайская страховая компания Angbang продолжает сокращать пакет международных активов, вызвавших недовольство Пекина
|Может ли канцлером Германии стать миллионер?
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Россия не смогла ограничить новые полномочия ОЗХО
Это интересно
|IBM изучает медный магнетизм: первый шаг к памяти атомарного уровня
|Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира
|Группа злоумышленников похищала деньги из терминалов государственных и частных украинских банков
|Глава Nissan Motor Карлос Гон арестован в Японии за финансовых махинаций
|Специалисты взломали iPhone X с помощью уязвимости в Safari
|Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях