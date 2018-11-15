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Сенат Чехии призвал премьера уйти в отставку
22:23 15.11.2018 |
Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.
"Сенат парламента Чешской Республики считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу "Гнездо аиста", - говорится в резолюции.
Верхняя палата парламента приняла резолюцию после того, как премьер-министр не смог предоставить ей надлежащую информацию о пребывании своего сына в оккупированном Россией Крыму.
Следует отметить, что резолюция поддержали сенаторы из Социал-демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.
Напомним, Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил: в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования. Сын премьера обратился в полицию и заявил, что его похитили.
Сначала Бабиш отрицал слова сына, говоря, что тот душевнобольной. Но потом признал, что сын таки был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.
Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.
В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.
Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время запроса о получении гранта принадлежало его детям.
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