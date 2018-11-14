Крым, АЭС и сын премьера: как коррупция и доверие к россиянам ведут к смене правительства Чехии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Крым, АЭС и сын премьера: как коррупция и доверие к россиянам ведут к смене правительства Чехии

15:47 14.11.2018 |

Мир

 Юрий Панченко / Европейская правда

Журналистское расследование создало реальную угрозу смены правительства Чехии. Одиозный премьер-министр Андрей Бабиш, который пережил ряд коррупционных скандалов, конфликтов с Брюсселем и вопреки многочисленным прогнозам смог собрать очень пеструю парламентскую коалицию, на этот раз вполне может не удержаться в кресле и уйти в отставку.

13 ноября журналисты Сабина Слонкова и Иржи Кубик обнародовали результаты собственного расследования, придя к выводу, что премьер насильно вывез своего сына Андрея Бабиша-младшего из Чехии, чтобы скрыть его от следствия... и удерживал его в аннексированном Крыму! Сын политика в разговоре с журналистами подтвердил эту информацию.

И хотя сам премьер все отрицает и объясняет слова сына тем, что тот не в своем уме - в оппозиции уже заявили о необходимости отставки.

Стоит отметить, что оппозиция с первых дней нового правительства критикует Бабиша и требует его отставки. Особенность нынешней ситуации - такие заявления стали озвучивать и партнеры по коалиции партии власти ANO.

И снова "Гнездо аиста"

Чтобы понять все аспекты этой истории, стоит заглянуть в прошлое.

Андрей Бабиш, которого считают одним из крупнейших олигархов Чехии, год назад стал премьер-министром, несмотря на громкий коррупционный скандал вокруг гостинично-конференционного комплекса "Гнездо аиста" (Čapí hnízdo).

 

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решено было переоборудовать в люксовый конференц-центр. Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн (около 2 млн евро) составил... грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса!

Чтобы бизнес олигарха смог получить безвозвратную помощь из бюджета ЕС, компанию, которая управляла имением, вывели из состава ключевой компании Бабиша Agrofert и оформили на детей нынешнего премьера. Остальные средства эта компания привлекла в виде кредитов под гарантии того же Agrofert. А потом, когда срок мониторинга ЕС завершился, "Гнездо аиста" вернули в состав холдинга.

Следствие, которое до сих пор продолжается по делу об этой сделке, было ключевым политическим препятствием для избрания Бабиша премьер-министром. После того как парламентские выборы выиграла его партия ANO, для формирования коалиции ему были нужны союзники, но никто не решался на партнерство с "токсичным" политиком. Политические силы соглашались на коалицию только при условии, что правительство возглавит технический кандидат.

Но после долгой коалициады Бабишу все же удалось убедить социал-демократов - представителей предыдущей власти - согласиться на его условия.

Однако у премьера нет установленного законом иммунитета, поэтому расследование уголовного дела не остановилось.

Спрятать в Крыму

Расследуя это дело, следователи столкнулись с неожиданными препятствиями. Как оказалось, ни сын, ни дочь Бабиша, на которых был записан гостиничный комплекс, не могут давать показания из-за проблем с психическим здоровьем.

Это выглядит особенно странно, если учесть, что Бабиш-младший недавно владел лицензией авиапилота, для которой требуется ежегодно проходить медицинскую комиссию, включая психолога. А дочь Бабиша до недавнего времени работала председателем наблюдательного совета в одной из компаний отца.

Такую внезапную болезнь обоих детей действующего премьера чехи обыгрывают в социальных сетях, напоминая об одном из предвыборных плакатов Бабиша с надписью: "Сделаем все, чтобы нашим детям не было стыдно".

Но вернемся к истории Бабиша-младшего.

Показательный момент - диагноз 35-летнему экс-пилоту поставила известный в Чехии психиатр Дита Протопопова, которая вскоре стала местным депутатом от партии премьера. Сейчас, на волне скандала, она уже заявила о сложении депутатских полномочий.

Но ключевое - не это. Журналистам удалось взять интервью у Бабиша-младшего, в котором он рассказал, что его под давлением отца вывезли из страны и спрятали в аннексированном Крыму. По его словам, ему принесли новый паспорт с уже вклеенной российской визой, после чего он вылетел в Москву, а оттуда - в Симферополь и Алупку.

Последнее важно для Киева, ведь свидетельствует о нарушении украинского законодательства.

Перелет в Крым через Москву означает незаконное пересечение украинской границы и влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Но сам Бабиш-младший утверждает: в Крыму его держали против воли. Один раз он нашел возможность отправить оттуда е-мейл чешской полиции и сообщить о своем похищении. Исполнителем этого преступления он назвал Петра Протопопова, который работает водителем в уже упоминавшейся компании Бабиша Agrofert, является гражданином России и мужем уже упомянутой доктора Протопоповой.

Кстати, пребывание Бабиша-младшего в Крыму журналистам чешского Общественного радио подтвердил и бывший деловой партнер Петра Протопопова Йозеф Комарек. Впрочем, по его словам, похищения не было - мужчины просто полетели туда порыбачить.

Позже, рассказывая журналистам детали своего похищения, Бабиш-младший так характеризует Петра Протопопова: "Я боюсь этого человека... Он сказал мне в Украине: я и твой отец сделаем все, чтобы тебя закрыть". Отметим, что из интервью следует, что кроме аннексированного Крыма, Бабиш-младший больше в Украине не был.

Получив это письмо, чешская полиция открыла дело о похищении.

Впрочем, после этого следователю позвонили представители премьера и заверили, что похищения не было. Мол, Бабиш-младший все это время находился на лечении в Швейцарии, сейчас как раз летит в Братиславу, где живет его мать, а весь этот скандал - элемент политического давления на его отца.

В полиции согласились закрыть дело, только попросили доказать факт пребывания сына премьера в Братиславе - показать фото первой жены чешского премьера с сыном, на котором они будут держать в руках свежий номер газеты, что и было сделано.

В шаге от отставки

Конечно, журналистское расследование - в том числе информация о такой грубой попытке обмануть полицию - не могло не вызвать реакции чешских политиков.

Все оппозиционные партии выступили с требованием отставки премьера. О возможности смены главы правительства осторожно заявили даже чешские коммунисты, чьи голоса в свое время позволили Бабишу получить вотум доверия для своего правительства. В защиту Бабишу высказалась только коммунисты и ультраправая партия "Свобода и прямая демократия". Лидер последней Томио Окамура даже выразил согласие войти в коалицию.

Впрочем, ключевой сейчас представляется позиция социал-демократов - партнеров ANO по коалиции, которые до сих пор не определились со своим отношением к происходящему.

Социал-демократов беспокоит тот факт, то отставка Бабиша может привести к досрочным парламентским выборам. Как показали прошедшие недавно местные выборы, коалиция с партией одиозного премьера обвалила рейтинги некогда сильной партии эсдеков настолько, что в случае проведения новых выборов они рискуют не пройти в парламент.

С другой стороны, поддержка Бабиша даже после такого скандала может окончательно убить доверие к партии. И это понимает ряд партийцев, требуя присоединиться к требованиям оппозиции.

На позиции социал-демократов, а также многих депутатов от ANO могут повлиять протесты, анонсированные на ближайшие дни. Первый митинг за отставку Бабиша запланирован уже на четверг. А в субботу Чехия будет отмечать очередную годовщину Бархатной революции, что традиционно сопровождается массовыми митингами. Причем люди, которые ходят на такие митинги, обычно отрицательно относятся к Бабишу.

Если народные протесты будут действительно многолюдными, союзники Бабиша могут изменить свою позицию.

Как минимум, вполне возможно повторение "словацкого сценария", где после громких протестов премьер-министр Роберт Фицо подал в отставку, но остался теневым лидером правительства.

Без России не обошлось

Крайне важный момент этого скандала - роль России.

Один из ключевых вопросов касается россиянина Петра Протопопова, который удерживал сына премьера в оккупированном Крыму. Бывший велогонщик, который переехал в Чехию, основал компанию по продаже и ремонту велосипедов, женился, а потом, будто бы по совету жены, стал работать водителем и де-факто охранником сына премьер-министра.

Кстати, отец психиатра Протопоповой был дипломатом и долгое время работал в посольстве в РФ - и это также добавляет аргументов сторонникам позиции, что в этом деле не обошлось без российских спецслужб.

В конце концов, тот факт, что Бабиш-младший получил российскую визу, по его утверждению, без личного посещения посольства, дает основания предполагать, что операция планировалась в сотрудничестве с российскими властями.

Каковы возможные мотивы россиян?

Большинство чешских СМИ связывают эту историю с блокированием Бабишем-старшим соглашения с "Росатомом" о строительстве новых блоков на двух чешских АЭС: в Дукованах и Темелине.

Это соглашение активно лоббирует президент Чехии Милош Земан. Однако премьер не давал на него согласия - и это стало причиной резкого ухудшения отношений между руководителями государства.

В такой ситуации услуга по сокрытию сына премьера в месте, где его вряд ли нашли бы чешские правоохранители и журналисты, должна была подтолкнуть Бабиша к встречным уступкам.

Однако, вопреки ожиданиям, премьер не только не согласился на сделку с "Росатомом", но и 28 октября на переговорах с министром обороны США заявил, что считает приоритетным вариантом не строительство новых блоков, а продление работы существующих - при поддержке американских специалистов.

Не исключено, что в такой ситуации россияне задействовали "план Б" и подняли нынешний скандал - не только из мести, но и ради отставки Бабиша и назначения технического премьера, более сговорчивого на пожелания Земана и его друзей из Кремля.

Стоит признать, если эти предположения верны, то очень похоже, что в Москве снова "сели в лужу". Ведь после такого громкого скандала с российским следом шансы на заключение соглашения с "Росатомом" кажутся еще меньше, чем до недавнего времени.

Между тем без ответов на все эти вопросы чешские власти вряд ли смогут выйти из кризиса. И ответы могут быть неприятными не только для чешских политиков, но и для Кремля.

Причем вопросы возникают не только у чешских граждан.

В частности, Украине стоит настаивать на объяснении по поводу вероятного нарушения законодательства в отношении Крыма ближайшим окружением премьер-министра Чехии, а возможно, и по его личному указанию.
 

ПО РУБРИКАМ

16:43 Депозитные ставки для физлиц 14.11.18

14:26 Евро дешевеет на опасениях вокруг бюджета Италии

14:03 Фондовые индексы Азии 14 ноября не показали в среду единой динамики

13:15 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.11.18

13:08 НБУ повысил справочный курс гривни на 7,63 коп. до 27,8440 грн

13:04 Остатки средств на корсчетах банков 14.11.18

13:01 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.11.18

11:39 Курсы валют по карточным операциям 14.11.18

11:28 НБУ продал 13 ноября банкам депозитные сертификаты на 5 355 млн гривен

11:25 13 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 500 млн гривен

11:13 12 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $92,6 млн до $133 млн

09:21 Курс евро к доллару стабилен 14 ноября, фунт дорожает на сигналах прорыва в переговорах о Brexit

09:16 Вернум Банк решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица

09:07 Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 469,5 млн гривен и валютные - на $20,8 млн

08:59 Исследования МВФ могут быть использованы для регулирования рынка криптовалют

• дальше…

16:34 Что даст «Укрзализныце» создание компании UZ Cargo Wagon - мнение

14:17 На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами

14:07 Нефть 14 ноября перешла к росту на сообщениях о возможном снижении добычи ОПЕК, Brent у $66

13:47 Кабмин предлагает Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 2019 на 2020

13:42 Кабмин предлагает Раде установить регрессивную шкалу уменьшения ставки ЕСВ при базе его начисления свыше 25 минимальных зарплат

13:37 Кабмин одобрил изменения в госбюджет-2019 для второго чтения

12:24 МЭА прогнозирует избыток нефти на мировом рынке в 2019 году

11:29 НАПК договорилось с ГФС о доступе к реестру физических лиц - налогоплательщиков

11:12 Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

11:06 В Киев едут топ-менеджеры двух «супермощных» лоукостеров, - Омелян

• дальше…

15:47 Крым, АЭС и сын премьера: как коррупция и доверие к россиянам ведут к смене правительства Чехии

15:29 Чехия официально отвергла миграционный пакт ООН

14:29 В Швеции провалилась очередная попытка сформировать правительство

14:22 Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за соглашения о перемирии с ХАМАС

12:41 Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады в их городе

09:29 Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету

08:22 Осужденный за коррупцию экс-премьер Македонии попросил убежища в Венгрии

13.11 Британия и ЕС согласовали текст соглашения по «брекситу»

13.11 Меркель поддержала идею создания собственной армии Евросоюза

13.11 Империя Баффетта делает ставку на элитную недвижимость

13.11 В Шотландии ветропарки за октябрь выработали 98% всей необходимой электроэнергии

13.11 Ночной кошмар для Пекина: 50 млн пустых домов

13.11 S&P: Долговая нагрузка россиян к 2020-2021 гг может приблизиться к максимуму

13.11 От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики

13.11 Конфликт в Газе: более 400 выпущенных ракет, пятеро погибших за сутки

• дальше…

13.11 Власти Киева запретила грузовикам въезжать в город утром и вечером из-за пробок

13.11 «Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на тепло до конца года

13.11 В Украине выдана первая лицензия на продажу и производство продуктов из марихуаны

12.11 Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

12.11 Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

12.11 В Киеве раскрыли коррупционную схему по размещению парковок

09.11 Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м

09.11 Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»

08.11 Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

07.11 Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

07.11 Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет

07.11 Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

06.11 Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

02.11 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

02.11 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

• дальше…

11:12 Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

09:50 Агония УПЦ МП: Почему демарш Онуфрия упростил путь к томосу

08:17 Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, пока не открывают имен

08:11 Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове

13.11 Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду

13.11 Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223

12.11 Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк

12.11 Маневры для Путина: Зачем бывшие «регионалы» затеяли раскол

12.11 Для галочки. Почему «выборы» в ОРДЛО ничего не дали Кремлю

12.11 Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»

12.11 Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»

12.11 На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО

09.11 «Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами

09.11 Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком

09.11 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

• дальше…

14:39 10 фактов о самом известном наркоторговце в мире

14:17 На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами

12:54 Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля

12:01 Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах

09:37 Дебют Exynos 9 Series 9820: флагманский процессор Samsung с модемом LTE Cat.20

13.11 К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили

13.11 Новая версия MIUI 10 добавит в смартфоны Xiaomi поддержку Google Camera

12.11 Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги

12.11 «Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение

12.11 Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями

12.11 Появление сетей 6G ожидается в 2030 году

12.11 Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр

12.11 Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»

12.11 Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей

09.11 На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One

• дальше…

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно