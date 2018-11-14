Крым, АЭС и сын премьера: как коррупция и доверие к россиянам ведут к смене правительства Чехии

Юрий Панченко / Европейская правда

Журналистское расследование создало реальную угрозу смены правительства Чехии. Одиозный премьер-министр Андрей Бабиш, который пережил ряд коррупционных скандалов, конфликтов с Брюсселем и вопреки многочисленным прогнозам смог собрать очень пеструю парламентскую коалицию, на этот раз вполне может не удержаться в кресле и уйти в отставку.

13 ноября журналисты Сабина Слонкова и Иржи Кубик обнародовали результаты собственного расследования, придя к выводу, что премьер насильно вывез своего сына Андрея Бабиша-младшего из Чехии, чтобы скрыть его от следствия... и удерживал его в аннексированном Крыму! Сын политика в разговоре с журналистами подтвердил эту информацию.

И хотя сам премьер все отрицает и объясняет слова сына тем, что тот не в своем уме - в оппозиции уже заявили о необходимости отставки.

Стоит отметить, что оппозиция с первых дней нового правительства критикует Бабиша и требует его отставки. Особенность нынешней ситуации - такие заявления стали озвучивать и партнеры по коалиции партии власти ANO.

И снова "Гнездо аиста"

Чтобы понять все аспекты этой истории, стоит заглянуть в прошлое.

Андрей Бабиш, которого считают одним из крупнейших олигархов Чехии, год назад стал премьер-министром, несмотря на громкий коррупционный скандал вокруг гостинично-конференционного комплекса "Гнездо аиста" (Čapí hnízdo).

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решено было переоборудовать в люксовый конференц-центр. Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн (около 2 млн евро) составил... грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса!

Чтобы бизнес олигарха смог получить безвозвратную помощь из бюджета ЕС, компанию, которая управляла имением, вывели из состава ключевой компании Бабиша Agrofert и оформили на детей нынешнего премьера. Остальные средства эта компания привлекла в виде кредитов под гарантии того же Agrofert. А потом, когда срок мониторинга ЕС завершился, "Гнездо аиста" вернули в состав холдинга.

Следствие, которое до сих пор продолжается по делу об этой сделке, было ключевым политическим препятствием для избрания Бабиша премьер-министром. После того как парламентские выборы выиграла его партия ANO, для формирования коалиции ему были нужны союзники, но никто не решался на партнерство с "токсичным" политиком. Политические силы соглашались на коалицию только при условии, что правительство возглавит технический кандидат.

Но после долгой коалициады Бабишу все же удалось убедить социал-демократов - представителей предыдущей власти - согласиться на его условия.

Однако у премьера нет установленного законом иммунитета, поэтому расследование уголовного дела не остановилось.

Спрятать в Крыму

Расследуя это дело, следователи столкнулись с неожиданными препятствиями. Как оказалось, ни сын, ни дочь Бабиша, на которых был записан гостиничный комплекс, не могут давать показания из-за проблем с психическим здоровьем.

Это выглядит особенно странно, если учесть, что Бабиш-младший недавно владел лицензией авиапилота, для которой требуется ежегодно проходить медицинскую комиссию, включая психолога. А дочь Бабиша до недавнего времени работала председателем наблюдательного совета в одной из компаний отца.

Такую внезапную болезнь обоих детей действующего премьера чехи обыгрывают в социальных сетях, напоминая об одном из предвыборных плакатов Бабиша с надписью: "Сделаем все, чтобы нашим детям не было стыдно".

Но вернемся к истории Бабиша-младшего.

Показательный момент - диагноз 35-летнему экс-пилоту поставила известный в Чехии психиатр Дита Протопопова, которая вскоре стала местным депутатом от партии премьера. Сейчас, на волне скандала, она уже заявила о сложении депутатских полномочий.

Но ключевое - не это. Журналистам удалось взять интервью у Бабиша-младшего, в котором он рассказал, что его под давлением отца вывезли из страны и спрятали в аннексированном Крыму. По его словам, ему принесли новый паспорт с уже вклеенной российской визой, после чего он вылетел в Москву, а оттуда - в Симферополь и Алупку.

Последнее важно для Киева, ведь свидетельствует о нарушении украинского законодательства.

Перелет в Крым через Москву означает незаконное пересечение украинской границы и влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Но сам Бабиш-младший утверждает: в Крыму его держали против воли. Один раз он нашел возможность отправить оттуда е-мейл чешской полиции и сообщить о своем похищении. Исполнителем этого преступления он назвал Петра Протопопова, который работает водителем в уже упоминавшейся компании Бабиша Agrofert, является гражданином России и мужем уже упомянутой доктора Протопоповой.

Кстати, пребывание Бабиша-младшего в Крыму журналистам чешского Общественного радио подтвердил и бывший деловой партнер Петра Протопопова Йозеф Комарек. Впрочем, по его словам, похищения не было - мужчины просто полетели туда порыбачить.

Позже, рассказывая журналистам детали своего похищения, Бабиш-младший так характеризует Петра Протопопова: "Я боюсь этого человека... Он сказал мне в Украине: я и твой отец сделаем все, чтобы тебя закрыть". Отметим, что из интервью следует, что кроме аннексированного Крыма, Бабиш-младший больше в Украине не был.

Получив это письмо, чешская полиция открыла дело о похищении.

Впрочем, после этого следователю позвонили представители премьера и заверили, что похищения не было. Мол, Бабиш-младший все это время находился на лечении в Швейцарии, сейчас как раз летит в Братиславу, где живет его мать, а весь этот скандал - элемент политического давления на его отца.

В полиции согласились закрыть дело, только попросили доказать факт пребывания сына премьера в Братиславе - показать фото первой жены чешского премьера с сыном, на котором они будут держать в руках свежий номер газеты, что и было сделано.

В шаге от отставки

Конечно, журналистское расследование - в том числе информация о такой грубой попытке обмануть полицию - не могло не вызвать реакции чешских политиков.

Все оппозиционные партии выступили с требованием отставки премьера. О возможности смены главы правительства осторожно заявили даже чешские коммунисты, чьи голоса в свое время позволили Бабишу получить вотум доверия для своего правительства. В защиту Бабишу высказалась только коммунисты и ультраправая партия "Свобода и прямая демократия". Лидер последней Томио Окамура даже выразил согласие войти в коалицию.

Впрочем, ключевой сейчас представляется позиция социал-демократов - партнеров ANO по коалиции, которые до сих пор не определились со своим отношением к происходящему.

Социал-демократов беспокоит тот факт, то отставка Бабиша может привести к досрочным парламентским выборам. Как показали прошедшие недавно местные выборы, коалиция с партией одиозного премьера обвалила рейтинги некогда сильной партии эсдеков настолько, что в случае проведения новых выборов они рискуют не пройти в парламент.

С другой стороны, поддержка Бабиша даже после такого скандала может окончательно убить доверие к партии. И это понимает ряд партийцев, требуя присоединиться к требованиям оппозиции.

На позиции социал-демократов, а также многих депутатов от ANO могут повлиять протесты, анонсированные на ближайшие дни. Первый митинг за отставку Бабиша запланирован уже на четверг. А в субботу Чехия будет отмечать очередную годовщину Бархатной революции, что традиционно сопровождается массовыми митингами. Причем люди, которые ходят на такие митинги, обычно отрицательно относятся к Бабишу.

Если народные протесты будут действительно многолюдными, союзники Бабиша могут изменить свою позицию.

Как минимум, вполне возможно повторение "словацкого сценария", где после громких протестов премьер-министр Роберт Фицо подал в отставку, но остался теневым лидером правительства.

Без России не обошлось

Крайне важный момент этого скандала - роль России.

Один из ключевых вопросов касается россиянина Петра Протопопова, который удерживал сына премьера в оккупированном Крыму. Бывший велогонщик, который переехал в Чехию, основал компанию по продаже и ремонту велосипедов, женился, а потом, будто бы по совету жены, стал работать водителем и де-факто охранником сына премьер-министра.

Кстати, отец психиатра Протопоповой был дипломатом и долгое время работал в посольстве в РФ - и это также добавляет аргументов сторонникам позиции, что в этом деле не обошлось без российских спецслужб.

В конце концов, тот факт, что Бабиш-младший получил российскую визу, по его утверждению, без личного посещения посольства, дает основания предполагать, что операция планировалась в сотрудничестве с российскими властями.

Каковы возможные мотивы россиян?

Большинство чешских СМИ связывают эту историю с блокированием Бабишем-старшим соглашения с "Росатомом" о строительстве новых блоков на двух чешских АЭС: в Дукованах и Темелине.

Это соглашение активно лоббирует президент Чехии Милош Земан. Однако премьер не давал на него согласия - и это стало причиной резкого ухудшения отношений между руководителями государства.

В такой ситуации услуга по сокрытию сына премьера в месте, где его вряд ли нашли бы чешские правоохранители и журналисты, должна была подтолкнуть Бабиша к встречным уступкам.

Однако, вопреки ожиданиям, премьер не только не согласился на сделку с "Росатомом", но и 28 октября на переговорах с министром обороны США заявил, что считает приоритетным вариантом не строительство новых блоков, а продление работы существующих - при поддержке американских специалистов.

Не исключено, что в такой ситуации россияне задействовали "план Б" и подняли нынешний скандал - не только из мести, но и ради отставки Бабиша и назначения технического премьера, более сговорчивого на пожелания Земана и его друзей из Кремля.

Стоит признать, если эти предположения верны, то очень похоже, что в Москве снова "сели в лужу". Ведь после такого громкого скандала с российским следом шансы на заключение соглашения с "Росатомом" кажутся еще меньше, чем до недавнего времени.

Между тем без ответов на все эти вопросы чешские власти вряд ли смогут выйти из кризиса. И ответы могут быть неприятными не только для чешских политиков, но и для Кремля.

Причем вопросы возникают не только у чешских граждан.

В частности, Украине стоит настаивать на объяснении по поводу вероятного нарушения законодательства в отношении Крыма ближайшим окружением премьер-министра Чехии, а возможно, и по его личному указанию.