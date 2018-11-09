Правительство Италии начало борьбу с «евробляхами»: штраф 700 евро и конфискация

Правительство Италии вводит штрафы с возможной конфискацией авто для тех автовладельцев, которые, находясь в стране более 60 дней, управляют автомобилем на иностранной регистрации.

Соответствующие нововведения содержатся в недавно принятом законе о безопасности, сообщает итальянское агентство ANSA.

Таким образом правительство пытается положить конец уклонениям от уплаты налогов итальянцами, которые ездят на зарегистрированных за рубежом автомобилях. Закон будет касаться также иностранцев, которые живут и работают в Италии.

О нововведениях объявил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли на пресс-конференции. "Мы включили в закон о безопасности положения, которое запрещает тем, кто проживает в Италии более 60 дней, управлять автомобилями с иностранными номерными знаками", - сообщил министр.

По его словам, теперь тех, кто будет пытаться обойти уплату налогов, ждут серьезные штрафы, а если они не подчинятся и не перерегистрируют автомобиль - и конфискация.

Нарушители должны будут заплатить штраф от 712 евро. В течение 180 дней автовладелец будет вынужден перерегистрировать автомобиль, в этот период авто будет сохраняться на складе. Если автомобиль за данный термин не перерегистрируют, его конфискуют.

"Я очень горжусь этой мерой, которая призвана остановить распространенную практику, что наносит ущерб всем нам, отбирает деньги и вредит даже тем многим итальянским компаниям, которые работают должным образом", - заявил министр.