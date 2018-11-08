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Греция лишит священников статуса госслужащих и перестанет платить им жалованье
09:15 08.11.2018 |
В Греции решили прекратить платить государственную зарплату православным священникам. Соответствующая договоренность, ставшая еще одним шагом в сторону разделения церкви и государства, была заключена между премьер-министром Алексисом Ципрасом и предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом II.
Священники и епископы больше не будут считаться госслужащими. Предполагается, что это решение, затрагивающее порядка 10 тысяч священнослужителей и работников церкви, поспособствует разделению церкви с государством.
Православная церковь играет значительную роль в общественной жизни страны. Православие считается государственной религией в Греции. Ее статус закреплен в конституции страны, где православие обозначено как "господствующая религия".
О чем договорились?
Руководители государства и церкви сообщили, что государство будет выделять субсидии, которые пойдут на зарплаты священству, но те утратят статус госслужащих.
Греция, в последние годы вынужденная существовать на международные займы, прилагает немалые усилия для сокращения расходов на госсектор. В 2015 году на государство работали 18% всех работников в стране.
Сумма ежегодной субсидии составит 200 млн евро, и она будет оставаться неизменной независимо от того, вырастет ли число священников или уменьшится.
В свою очередь церковь пообещала не чинить препятствия в случае, если вес религии в обществе будет уменьшаться, и отказаться от требований на недвижимое имущество после того, как оно перешло в собственность государства.
Спор из-за недвижимости идет с 1952 года. По условиям соглашения, стороны организуют совместный фонд, который будет управлять и вести застройку учатсков, на которые одновременно претендуют церковь и государство. Доходы и расходы будут делиться пополам.
Анализ: изменится ли что-нибудь для Греции?
Костас Каллергис, Би-би-си
Соглашение между предстоятелем и премьер-министром - это безусловно важный шаг для Греции в сторону превращения ее в действительно светскую страну, однако присутствие Греческой православной церкви останется по-прежнему ощутимым во многих аспектах жизни страны.
Ученики греческих школ по-прежнему начинают день с молитвы, и на протяжении всех 12 лет обучения им в обязательном порядке преподают основы христианской веры.
В греческих судах над креслом судьи всегда располагается икона. Некоторые виды госуслуг в той или иной форме обязывают граждан сообщить свое вероисповедание, хотя теоретически это и незаконно.
Если говорить о высших эшелонах власти, то каждое новое греческое правительство, не исключая последние два под руководством Алексиса Ципраса из радикально-левой "Сиризы", приглашали церковных иерархов на церемонию принятия присяги для благословления.
Хотя предстоятель Элладской церкви и пошел на уступки в вопросе конституционной реформы, в преамбуле конституции страны сохраняется фраза: "Во имя Святой, Единосущей и Неделимой Троицы" и подчеркивается тот факт, что Греция не просто христианская страна, а именно православная.
Соглашение - это лишь первый шаг, и, очевидно, пройдет немало времени, прежде чем церковь в Греции окажется полностью отделена от государства.
Какова реакция на соглашение?
Перед вступлением в силу договоренность должны будут одобрить церковные иерархи и члены парламента.
Соглашением не все остались довольны. Бывший министр образования пожаловался, что стабильная зарплата была гарантирована для 10 тысяч священников, в то время, как в период жесткой экономии и существования государства на внешние займы количество врачей в стране было ниже.
В то же время ассоциация греческого духовенства пожаловалась, что, лишаясь статуса госслужащих, священники могут лишиться своих нынешних прав. Также ассоциации не понравилось, что соглашение принималось без широкого обсуждения и многие священники теперь чувствуют себя обманутыми.
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