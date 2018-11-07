Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако

Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако.

Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники. Би-би-си эту информацию подвердили адвокаты и источник в окружении предпринимателя.

Владелец футбольного клуба "Монако" был взят под стражу утром 6 ноября, пишет издание. Это произошло за несколько часов до матча команды с бельгийской "Брюгге".

В его доме в Монте-Карло были проведены обыски, утверждает газета.

Расследование деятельности бизнесмена было открыто генеральным прокурором Монако в связи с фактами коррупции, торговли влиянием и другими эпизодами.

"Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева", - прокомментировали Русской службе Би-би-си юристы предпринимателя.

Газета также упоминает имя арт-дилера Ива Бувье, с которым судился Рыболовлев в Швейцарии из-за того, что первый якобы вводил его в заблуждение по поводу истинной стоимости продаваемых их картин. Свои потери россиянин оценил в $1 млрд.

Источник Би-би-би подтвердил информацию о том, что задержание Рыболовлева связано с картинами.

"Мы рассчитваем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного", - говорится в сообщении юристов миллиардера.

Журнал Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $6,8 млрд.

Из-за Рыболовлева ушел в отставку глава Минюста Монако

В сентябре 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино покинул свой пост после того, как Le Monde опубликовала статью о его дружеских отношениях с Рыболовлевым. Газета утверждала, что глава Минюста получал подарки от российского миллиардера и гостил в его доме в Швейцарии.

Статьи по теме:





03.10.18 Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве

Дмитрий Рыболовлев добивается через суд в Нью-Йорке компенсации в размере 380 млн долларов. Миллиардер обвиняет аукционный дом в сговоре с арт-дилером с целью продажи произведений искусства по завышенной цене.



16.11.17 Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену

Выигрышная ставка на аукционе составила 400 млн долларов США, но вместе с комиссионными сборами Christie's покупатель заплатит за работу более 450 млн долларов.



20.05.14 Самый дорогой развод в мире обошелся российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву в 2,7 млрд фунтов

"Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву велено выплатить около 2,7 млрд фунтов его бывшей жене в рамках бракоразводного урегулирования, которое может стать самым дорогим в истории", - сообщает The Independent.



